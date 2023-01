Nooit eerder investeerden buitenlandse bedrijven meer geld in Vlaanderen dan in 2022: 5,26 miljard euro. De projecten waren bovendien goed voor 6.540 extra jobs, ook het hoogste aantal ooit. Dat meldt de Vlaamse regering. Vanwaar komen die investeringen en waar gaan ze naartoe?

De cijfers komen van Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap dat buitenlandse investeerders aantrekt en begeleidt, en zijn bekendgemaakt door het kabinet van Vlaams minister-Jambon net voor zijn vertrek naar het World Economic Forum (WEF) in Davos.

Het totale bedrag van 5,26 miljard euro is een stijging van 84 procent tegen 2021. Het vorige record (5,20 miljard euro) dateert van 2019, net vóór de coronacrisis.

Welke sectoren stuwen de investeringsrecords?

Vlaanderen trekt heel wat buitenlandse investeringen aan in strategische sectoren, voornamelijk gelinkt aan productieactiviteiten en Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Zo stuwen verschillende farmaceutische en chemische projecten het nieuwe investeringsrecord, staat in het persbericht.

Eind 2022 nog kondigde de Amerikaanse farmareus Pfizer een mega-investering ter waarde van 1,2 miljard aan in Puurs. Het Franse biofarmaceutische bedrijf Sanofi begon met de bouw van een nieuwe productielijn in Geel.

Investeringen die inspelen op klimaattechnologie en de energietransitie, zijn eveneens in opmars. Goed voor een bedrag van 1,64 miljard euro, 960 extra jobs en 23 projecten in 2022.

Met welke activiteiten hebben de investeringen te maken?

Innovatie blijkt nog steeds hét handelsmerk van Vlaanderen. Het aandeel investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) is ongezien hoog: goed voor bijna 1 op de 5 projecten in 2022. Ook de directe tewerkstelling (1.599 jobs) die daaruit voortvloeit, lag nooit eerder zo hoog. Bijna 1 op de 4 extra banen uit buitenlandse investeringen in Vlaanderen heeft te maken met innovatie.

Andere belangrijke activiteiten waarvoor buitenlandse ondernemingen voor Vlaanderen kiezen, zijn sales en marketing, logistiek en productie.

"Vlaanderen staat bekend als een kansrijke investeringslocatie voor internationale én innovatieve bedrijven," zegt Jambon. "Het feit dat Vlaanderen Europees koploper is qua O&O-budgetten werpt vruchten af. Zo gaat 3,6% van het Vlaamse bbp naar innovatie. Dat doet geen enkele EU-lidstaat ons na."

Vanwaar komen de investeringen?

De topinvesteerder blijft de Verenigde Staten, gevolgd door onze buurlanden Nederland en Frankrijk. Het aantal projecten uit het Verenigd Koninkrijk, op de vierde plaats, is vorig jaar wel gehalveerd tegenover een jaar eerder. Duitsland maakt de top vijf vol.

Verder in de top tien staan bedrijven uit Japan, China, Zweden, Canada, nieuwkomer Noorwegen en Zwitserland.

Het merendeel van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen - ongeveer 6 op de 10 - komt nog altijd van bedrijven uit Europa. Wel valt de heropleving van investeringen uit de categorie Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika op, aldus nog het persbericht. Na een terugval in 2020 stijgt het aantal projecten uit deze werelddelen met bijna een kwart.

Wie zorgt voor de meeste jobs?

De buitenlandse investeringen leidden dus tot 6.540 extra directe jobs in Vlaanderen, meldt FIT. Dat is 4,7 procent meer dan het record van 2021 (6.233 nieuwe banen). "De extra tewerkstelling is het sterkst bij Amerikaanse investeerders (2.870 jobs), die voor het eerst in vijf jaar meer banen creëren dan Europese projecten. Ook opmerkelijk is de stijging van het aandeel productiejobs tot 1 op de 3 aangekondigde banen."

