Binnen- en buitenlandse investeerders hebben dit jaar bijna 1,4 miljard euro gepompt in niet-beursgenoteerde Belgische groeibedrijven. Het is het vijfde recordjaar op rij, zo schrijft De Tijd dinsdag.

Start-ups, scale-ups en biotechbedrijven konden volgens de berekeningen van de krant 1,37 miljard euro ophalen, 40 procent meer dan in 2020.

Meer dan de helft van het bedrag - 777 miljoen euro - werd opgehaald met de tien grootste operaties. Helemaal bovenaan staat Collibra: de Brusselse dataspecialist haalde in november 250 miljoen dollar (216 miljoen euro) op. Dan volgen het Belgisch-Franse fintech­bedrijf Ibanfirst met een ­kapitaalronde van 150 miljoen euro en het softwarebedrijf Efficy met 80 miljoen euro.

'De rondes worden groter', zegt ­Renaat Berckmoes, vennoot bij de durf­kapitalist Fortino. 'Als een softwarebedrijf vijf jaar geleden 6 miljoen euro ophaalde, was er sprake van een grote ronde. Nu is dat opgeschoven naar 10 à 15 miljoen.'

Univercells

Voor volgend jaar staat al één grote ­operatie in de steigers. Het Waalse biotechbedrijf Univercells bereidt een kapitaal­ronde van om en bij 100 miljoen euro voor. Het zou de laatste private financiering moeten zijn voor een mogelijke beursgang, die ­gepland staat in de tweede helft van 2022.

De berekeningen houden geen rekening met publieke transacties zoals beursintroducties of ­kapitaalverhogingen van genoteerde bedrijven.

