Er volgt een grote rechtszaak tegen kredietkaartbedrijf Mastercard in het Verenigd Koninkrijk.

De vroegere Britse financiële ombudsman, Walter Merricks, kreeg van de rechter toestemming om het Amerikaanse bedrijf aan te klagen wegens te hoge kosten die Mastercard aanrekende aan zijn klanten, meldt zakenkrant Financial Times donderdag. Dat gebeurt in naam van 46 miljoen Britten claimt Walter Merricks 14 miljard pond van Mastercard, omgerekend ruim 16 miljard euro.

Het gaat volgens de Financial Times om de grootste "class action" of groepsvordering ooit in het UK. Het gaat ook om de eerste in het kader van de consumentenbeschermingswet van 2015. Die wetgeving had als doel om particulieren en kleine bedrijven te compenseren in geval van anticoncurrentieel gedrag.

De zaak vloeit voort uit een onderzoek van de Europese Commissie uit 2007. Die oordeelde uiteindelijk dat Mastercard te hoge kosten in rekening bracht voor betalingen met zijn kredietkaarten. Mastercard kreeg begin 2019 een boete van 570 miljoen euro. Ook Visa werd toen bestraft.

Merricks mag nu voor alle Britten vanaf zestien jaar die tussen 1992 en 2008 met hun Mastercard een aankoop deden bij een winkel in het Verenigd Koninkrijk, een schadevergoeding eisen. Claims van Britten die intussen overleden zijn, mogen niet in rekening gebracht worden, oordeelde de rechter. Een datum wanneer de zaak kan starten, is er nog niet.

Mastercard probeerde eerder al om de rechtszaak te laten verbieden, maar ving eind vorig jaar bot bij de hoogste Britse rechtbank. Het bedrijf is wel tevreden over het feit dat overleden Britten nu worden uitgesloten en de uiteindelijke claim dus een pak lager ligt dan aanvankelijk gedacht. 'Mastercard heeft er vertrouwen in dat de volgende maanden een herziening van de feiten zal leiden tot een verdere aanzienlijke vermindering van de claim', aldus het bedrijf.

