Het Brusselse hof van beroep heeft woensdag geoordeeld dat chauffeurs niet langer kunnen werken met de Uber-app. Dat heeft het taxiplatform woensdag bekendgemaakt.

Concreet zullen de 2.000 Uber-chauffeurs vanaf vrijdag 18:00 uur niet langer de app kunnen gebruiken, en wordt de app dus zo goed als onbruikbaar in de hoofdstad. Vandaag rijden in Brussel zo'n 2.000 professionele chauffeurs rond die werken met de Uber-app.

Ze hebben een VVB-licentie: een vergunning om voertuig met bestuurder te verhuren. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat een stakingsbevel uit 2015 tegen UberPop (toen nog werd gewerkt met particuliere chauffeurs) nu ook geldt voor de professionele Uber-chauffeurs. Ze mogen hun licentie wel behouden, maar niet meer werken met de app. Dat komt omdat de bestaande taxiwet in Brussel dateert uit 1995, dus van voor de komst van de smartphone.

Volgens Laurent Slits, verantwoordelijke van Uber in België, zijn de gevolgen 'dramatisch' voor de chauffeurs. 'Ze verliezen vanaf vrijdag hun inkomen, dit op enkele weken van Kerst'. Het taxiplatform wijst met een beschuldigende vinger richting de Brusselse regering, die al jaren heeft nagelaten de wetgeving te hervormen. Uber roept de Brusselse regering nu op daar dringend werk van te maken.

