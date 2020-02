Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is een voorakkoord gesloten over vrijwillig vertrek bij het grondpersoneel. Dat is maandag vernomen bij vakbonden en directie.

Opvallend is dat maar twee van de drie bonden achter het voorakkoord staan. De christelijke vakbond gaat namelijk niet akkoord met de regeling van vrijwillig vertrek.

'Reboot'

Over het vrijwiligvertrekplan wordt al enkele maanden onderhandeld bij Brussels Airlines. Het kadert in het toekomstplan 'Reboot' van de luchtvaartmaatschappij. Volgens dat plan zal Brussels Airlines de komende jaren evolueren naar een kleinere, maar meer winstgevende maatschappij. Het doel is om tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent te bereiken, onder meer ook via een kostenbesparing van meer dan 160 miljoen euro op jaarbasis.

De directie zegt al langer dat ze collectief ontslag wil vermijden, door jobverlies zoveel mogelijk op te vangen met vrijwillige vertrekkers. Zij zouden, zo klonk het eerder, 40 tot 55 procent meer kunnen krijgen dan wettelijk is voorzien. Ze zouden ook intensief begeleid worden naar ander werk en gedurende een periode een compensatie kunnen krijgen indien ze in hun nieuwe job minder verdienen.

Voorakkoord

Nu is er dus met de liberale vakbond (ACLVB) en de socialistische bond (BBTK) een voorakkoord bereikt. Daarin staat nog niets over hoeveel mensen er kunnen vertrekken, maar het bevat wel de modaliteiten en procedures van het vrijwillig vertrek. Zo zal, aldus ACLVB'er Filip Lemberechts, de directie twee keer per jaar de impact van 'Reboot' op bepaalde departementen bekendmaken, en dus ook hoeveel mensen er weg kunnen. De werknemers van die departementen kunnen dan aangeven of ze willen vertrekken of niet. Er zijn ook afspraken gemaakt in geval er te veel of te weinig vrijwilligers zijn. Voor 58-plussers (en soms ook 57-plussers) is er een regeling van vervroegd pensioen afgesproken.

De twee vakbonden organiseerden al informatiesessies voor de werknemers. 'Het was duidelijk dat mensen dit verkiezen boven collectief ontslag', aldus Lemberechts. De komende dagen organiseert de directie zelf ook infosessies.

Bij Brussels Airlines wordt het voorakkoord bevestigd. Tegen eind deze week zou het officieel worden ondertekend, luidt het. Het geldt voor het grondpersoneel, goed voor zowat 800 werknemers. Voor het vliegend personeel - piloten en boordpersoneel - moet later een soortgelijk plan worden onderhandeld.

De christelijke vakbond (ACV) gaat niet akkoord met de regeling van vrijwillig vertrek. Hij is al langer van mening dat de directie via een procedure van collectief ontslag (wet-Renault) zou moeten werken.

Opvallend is dat maar twee van de drie bonden achter het voorakkoord staan. De christelijke vakbond gaat namelijk niet akkoord met de regeling van vrijwillig vertrek. Over het vrijwiligvertrekplan wordt al enkele maanden onderhandeld bij Brussels Airlines. Het kadert in het toekomstplan 'Reboot' van de luchtvaartmaatschappij. Volgens dat plan zal Brussels Airlines de komende jaren evolueren naar een kleinere, maar meer winstgevende maatschappij. Het doel is om tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent te bereiken, onder meer ook via een kostenbesparing van meer dan 160 miljoen euro op jaarbasis. De directie zegt al langer dat ze collectief ontslag wil vermijden, door jobverlies zoveel mogelijk op te vangen met vrijwillige vertrekkers. Zij zouden, zo klonk het eerder, 40 tot 55 procent meer kunnen krijgen dan wettelijk is voorzien. Ze zouden ook intensief begeleid worden naar ander werk en gedurende een periode een compensatie kunnen krijgen indien ze in hun nieuwe job minder verdienen.Nu is er dus met de liberale vakbond (ACLVB) en de socialistische bond (BBTK) een voorakkoord bereikt. Daarin staat nog niets over hoeveel mensen er kunnen vertrekken, maar het bevat wel de modaliteiten en procedures van het vrijwillig vertrek. Zo zal, aldus ACLVB'er Filip Lemberechts, de directie twee keer per jaar de impact van 'Reboot' op bepaalde departementen bekendmaken, en dus ook hoeveel mensen er weg kunnen. De werknemers van die departementen kunnen dan aangeven of ze willen vertrekken of niet. Er zijn ook afspraken gemaakt in geval er te veel of te weinig vrijwilligers zijn. Voor 58-plussers (en soms ook 57-plussers) is er een regeling van vervroegd pensioen afgesproken. De twee vakbonden organiseerden al informatiesessies voor de werknemers. 'Het was duidelijk dat mensen dit verkiezen boven collectief ontslag', aldus Lemberechts. De komende dagen organiseert de directie zelf ook infosessies.Bij Brussels Airlines wordt het voorakkoord bevestigd. Tegen eind deze week zou het officieel worden ondertekend, luidt het. Het geldt voor het grondpersoneel, goed voor zowat 800 werknemers. Voor het vliegend personeel - piloten en boordpersoneel - moet later een soortgelijk plan worden onderhandeld. De christelijke vakbond (ACV) gaat niet akkoord met de regeling van vrijwillig vertrek. Hij is al langer van mening dat de directie via een procedure van collectief ontslag (wet-Renault) zou moeten werken.