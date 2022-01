OneLife is op zoek naar 5 miljoen euro extra kapitaal. De start-up uit Louvain-la-Neuve is gespecialiseerd in de reiniging en ontsmetting van medisch materiaal. Met het kapitaal wil de kmo de Amerikaanse markt veroveren.

Als de covid-pandemie ons één ding heeft geleerd, dan is dat het belang van hygiëne in de strijd tegen corona en andere virussen. Vooral in de medische wereld speelt het adagio 'eerst reinigen, dan pas ontsmetten'. Het Waalse OneLife verkoopt enzymatische detergenten die in staat zijn medisch materiaal zoals endoscopen en chirurgische instrumenten grondig te reinigen. Ze worden dan ook in vele Belgische ziekenhuizen gebruikt voor de ontsmetting van het operatiekwartier en de afdeling intensieve zorg.

Naar eigen zeggen zag de kmo uit Louvain-la-Neuve zijn bestellingen in coronatijden stijgen met bijna 40 procent. Een groot deel van de Belgische ziekenhuizen is al klant, maar het afgelopen jaar smeedde OneLife plannen om ook de medische wereld buiten de landsgrenzen te veroveren. De ambitie is om het omzetcijfer tegen 2026 op te drijven naar 25 miljoen euro.

Een troef bij die expansie is dat de enzymatische detergenten van OneLife zogenaamde biofilm kunnen afbreken. Biofilms zijn matrixvormige structuren waarin bacteriën zich nestelen en zo de resistentie tegen klassieke ontsmettingsmiddelen en antibiotica verhogen. Ze zijn ook een ideaal toevluchtsoord voor virussen. "We zijn de enige speler met een schoonmaakoplossing die in staat is biofilm af te breken", zegt Koen Billet, CEO van OneLife. "Dat lost niet alles op, maar het is een essentieel stukje in de puzzel van de mondiale strijd tegen de multiresistente bacteriën. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen zulke infecties tegen 2030 de belangrijkste doodsoorzaak worden."

Nieuwe partners gezocht

OneLife is een spin-out van Realco, de specialist in schoonmaakproducten op basis van enzymes. Beide bedrijven hebben dezelfde biotechnologie als basis, maar terwijl Realco zich op de consument en de voedingsindustrie richt, ontwikkelt OneLife producten die specifiek op de medische markt zijn gericht.

OneLife heeft voornamelijk klanten in België. Over de grens draait het bedrijf al omzet in het Midden-Oosten en China. Maar wie groeiambities heeft in de medische wereld, kan niet om de Verenigde Staten heen: dat is nog steeds de belangrijkste medische markt. Daarom wil OneLife ook die aanboren.

Om de geografische groei te laten slagen, heeft OneLife extra financiële middelen nodig. De onderneming hoopt 5 miljoen euro op te halen door nieuwe partners aan te trekken. Het verse kapitaal zal vooral dienen voor extra personeel. "We hebben verschillende profielen nodig", zegt Billet. Dit jaar zou het aantal werknemers moeten verdubbelen naar twintig, tegen 2026 naar vijftig. Het is de bedoeling om de productie aanvankelijk nog vanuit Louvain-la-Neuve te verzekeren, maar een stuk van de productie naar de VS verhuizen is voor het bedrijf op termijn niet uitgesloten.

Op dit moment verdelen Realco (51%), de Waalse investeringsmaatschappij SRIW (4%) en private aandeelhouders de aandelen onder elkaar. Realco is bereid om zijn participatie te verminderen en wil zich op zijn eigen markt concentreren. Billet: "We staan open voor alle opties, zowel regionale publieke fondsen, familiale investeerders als industriële partners zijn welkom."

Voor sommige industriële spelers kan OneLife een belangrijke troef bieden. De Realco-dochter voldoet aan de Europese regels voor medische schoonmaakproducten die vorig jaar zijn ingegaan. "Een aantal reinigingsbedrijven vallen sindsdien uit de boot in de medische sector. Wij kunnen voor zo'n partner een strategische sleutel zijn", zegt Billet. "Het maakt ons ook tot een potentiële overnameprooi, maar op korte termijn denken we liever aan een industriële partner die een participatie neemt."

Digitale strategie

Boven op de geografische expansie moet de kapitaalinjectie ook de ontwikkeling van een digitale strategie mogelijk maken. OneLife wil via e-commerce een nieuw clientèle aanboren. Het mikt daarbij bijvoorbeeld op de kabinetten van tandartsen en veeartsen. Dat is een relatief grote markt, maar met kleine omzetten per klant. In zo'n context is een digitaal verkoopkanaal ontwikkelen rendabeler dan een verkoper de baan op te sturen.

"We willen bovendien verder investeren in onderzoek om onze producten te verbeteren en nieuwe toepassingen te ontwikkelen", zegt Koen Billet. Een van de denksporen is in te zetten op gootsteenontsmetting en diensten voor de sterilisatiekamers van ziekenhuizen. Daar bestaan nog geen radicale oplossingen voor.

De komst van Koen Billet, die in april vorig jaar CEO werd, past in de strategie van internationale groei. Hij deed de afgelopen 25 jaar ervaring op in de gezondheidszorg, met name in internationale functies bij Siemens en Agfa. "Ik werkte twintig jaar in de medische beeldvorming", vertelt hij. "Dat is een andere wereld, maar ik heb altijd gedacht dat ik me op een dag zou engageren om een start-up te leiden. Ik ben dus erg blij met de kans bij OneLife op zoek te kunnen gaan naar groei. En uiteraard ben ik er intussen van overtuigd dat onze technologie een verschil kan maken voor miljoenen mensen."

Elke groeistrategie houdt risico's in. Dat geldt ook voor OneLife. Al zijn die volgens Billet beperkt. "We zijn een kleine speler, maar we hebben onszelf wel ingedekt met stevige patenten", zegt hij. "Wat die waard zijn, zal moeten blijken als een aantal grote spelers zich komen moeien. Maar ik ben optimistisch. Bovendien hebben we de wind in de zeilen omdat onze detergenten bio-afbreekbaar zijn. We zien in de medische wereld een mindshift: er wordt steeds meer naar afvalmanagement gekeken. In dat verhaal past OneLife heel goed. Niet alleen de veiligheid van de patiënt en de verzorgers, maar ook de duurzaamheid van een product is verzekerd."

Als de covid-pandemie ons één ding heeft geleerd, dan is dat het belang van hygiëne in de strijd tegen corona en andere virussen. Vooral in de medische wereld speelt het adagio 'eerst reinigen, dan pas ontsmetten'. Het Waalse OneLife verkoopt enzymatische detergenten die in staat zijn medisch materiaal zoals endoscopen en chirurgische instrumenten grondig te reinigen. Ze worden dan ook in vele Belgische ziekenhuizen gebruikt voor de ontsmetting van het operatiekwartier en de afdeling intensieve zorg. Naar eigen zeggen zag de kmo uit Louvain-la-Neuve zijn bestellingen in coronatijden stijgen met bijna 40 procent. Een groot deel van de Belgische ziekenhuizen is al klant, maar het afgelopen jaar smeedde OneLife plannen om ook de medische wereld buiten de landsgrenzen te veroveren. De ambitie is om het omzetcijfer tegen 2026 op te drijven naar 25 miljoen euro. Een troef bij die expansie is dat de enzymatische detergenten van OneLife zogenaamde biofilm kunnen afbreken. Biofilms zijn matrixvormige structuren waarin bacteriën zich nestelen en zo de resistentie tegen klassieke ontsmettingsmiddelen en antibiotica verhogen. Ze zijn ook een ideaal toevluchtsoord voor virussen. "We zijn de enige speler met een schoonmaakoplossing die in staat is biofilm af te breken", zegt Koen Billet, CEO van OneLife. "Dat lost niet alles op, maar het is een essentieel stukje in de puzzel van de mondiale strijd tegen de multiresistente bacteriën. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen zulke infecties tegen 2030 de belangrijkste doodsoorzaak worden." OneLife is een spin-out van Realco, de specialist in schoonmaakproducten op basis van enzymes. Beide bedrijven hebben dezelfde biotechnologie als basis, maar terwijl Realco zich op de consument en de voedingsindustrie richt, ontwikkelt OneLife producten die specifiek op de medische markt zijn gericht. OneLife heeft voornamelijk klanten in België. Over de grens draait het bedrijf al omzet in het Midden-Oosten en China. Maar wie groeiambities heeft in de medische wereld, kan niet om de Verenigde Staten heen: dat is nog steeds de belangrijkste medische markt. Daarom wil OneLife ook die aanboren. Om de geografische groei te laten slagen, heeft OneLife extra financiële middelen nodig. De onderneming hoopt 5 miljoen euro op te halen door nieuwe partners aan te trekken. Het verse kapitaal zal vooral dienen voor extra personeel. "We hebben verschillende profielen nodig", zegt Billet. Dit jaar zou het aantal werknemers moeten verdubbelen naar twintig, tegen 2026 naar vijftig. Het is de bedoeling om de productie aanvankelijk nog vanuit Louvain-la-Neuve te verzekeren, maar een stuk van de productie naar de VS verhuizen is voor het bedrijf op termijn niet uitgesloten. Op dit moment verdelen Realco (51%), de Waalse investeringsmaatschappij SRIW (4%) en private aandeelhouders de aandelen onder elkaar. Realco is bereid om zijn participatie te verminderen en wil zich op zijn eigen markt concentreren. Billet: "We staan open voor alle opties, zowel regionale publieke fondsen, familiale investeerders als industriële partners zijn welkom." Voor sommige industriële spelers kan OneLife een belangrijke troef bieden. De Realco-dochter voldoet aan de Europese regels voor medische schoonmaakproducten die vorig jaar zijn ingegaan. "Een aantal reinigingsbedrijven vallen sindsdien uit de boot in de medische sector. Wij kunnen voor zo'n partner een strategische sleutel zijn", zegt Billet. "Het maakt ons ook tot een potentiële overnameprooi, maar op korte termijn denken we liever aan een industriële partner die een participatie neemt." Boven op de geografische expansie moet de kapitaalinjectie ook de ontwikkeling van een digitale strategie mogelijk maken. OneLife wil via e-commerce een nieuw clientèle aanboren. Het mikt daarbij bijvoorbeeld op de kabinetten van tandartsen en veeartsen. Dat is een relatief grote markt, maar met kleine omzetten per klant. In zo'n context is een digitaal verkoopkanaal ontwikkelen rendabeler dan een verkoper de baan op te sturen. "We willen bovendien verder investeren in onderzoek om onze producten te verbeteren en nieuwe toepassingen te ontwikkelen", zegt Koen Billet. Een van de denksporen is in te zetten op gootsteenontsmetting en diensten voor de sterilisatiekamers van ziekenhuizen. Daar bestaan nog geen radicale oplossingen voor. De komst van Koen Billet, die in april vorig jaar CEO werd, past in de strategie van internationale groei. Hij deed de afgelopen 25 jaar ervaring op in de gezondheidszorg, met name in internationale functies bij Siemens en Agfa. "Ik werkte twintig jaar in de medische beeldvorming", vertelt hij. "Dat is een andere wereld, maar ik heb altijd gedacht dat ik me op een dag zou engageren om een start-up te leiden. Ik ben dus erg blij met de kans bij OneLife op zoek te kunnen gaan naar groei. En uiteraard ben ik er intussen van overtuigd dat onze technologie een verschil kan maken voor miljoenen mensen." Elke groeistrategie houdt risico's in. Dat geldt ook voor OneLife. Al zijn die volgens Billet beperkt. "We zijn een kleine speler, maar we hebben onszelf wel ingedekt met stevige patenten", zegt hij. "Wat die waard zijn, zal moeten blijken als een aantal grote spelers zich komen moeien. Maar ik ben optimistisch. Bovendien hebben we de wind in de zeilen omdat onze detergenten bio-afbreekbaar zijn. We zien in de medische wereld een mindshift: er wordt steeds meer naar afvalmanagement gekeken. In dat verhaal past OneLife heel goed. Niet alleen de veiligheid van de patiënt en de verzorgers, maar ook de duurzaamheid van een product is verzekerd."