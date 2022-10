Voor rasondernemer en investeerder Jürgen Ingels is het duidelijk: vandaag zijn er zowel op als naast de beurs koopjes te doen. "Daarom begint SmartFin Capital met een derde fonds, want je haalt de beste return door te investeren tijdens of net na een crisis." Dat investeringsfonds hoopt opnieuw 250 miljoen euro bijeen te krijgen.

SmartFin koopt met het geld van investeerders aandelen van startende en groeiende technologiebedrijven en helpt ze door te groeien, in de hoop de aandelen met winst te kunnen doorverkopen en zo rendement voor de investeerders te genereren. Voor zijn eerste Capital-fonds haalde SmartFin 75 miljoen euro op bij investeerders, voor het tweede Capital-fonds 250 miljoen euro. Nu wil SmartFin met een derde fonds het tweede in grootte evenaren en opnieuw 250 miljoen euro groeikapitaal ophalen voor scale-ups. Naast de drie 'grote' fondsen heeft de technologie-investeerder ook twee kleinere Venture-fondsen voor startende bedrijven. De situatie op de financiële markten is door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis heel anders dan eind 2019 en begin 2020, toen SmartFin met de hoed rondging bij investeerders voor het tweede Capital-fonds. De Bel-20 noteerde toen rond 4.000 punten, terwijl de belangrijkste Belgische beursindex nu rond 3.400 punten schommelt. Er zijn amper nog beursintroducties, en de bedrijven die toch nog naar de beurs komen, doen dat tegen lager dan verhoopte prijzen. Bedrijven die vandaag kapitaal moeten ophalen of investeerders die vandaag een exit uit een bedrijf willen, doen dat dus in veel minder gunstige omstandigheden dan begin dit jaar. De marktomstandigheden schrikken Jürgen Ingels, de managing partner van SmartFin, niet af. "Ik verwacht al jaren een correctie. Wij hebben daarop geanticipeerd. Onze bedrijven hebben meer dan genoeg kapitaal opgehaald, zodat ze de komende jaren overnames kunnen doen en meerwaarde kunnen creëren." De technologiebedrijven in de portefeuille van SmartFin kunnen normaal gesproken nog twee tot drie jaar verder met het kapitaal dat ze de voorbije jaren hebben opgehaald. "Investeerders waren bereid waarderingen van tien à twaalf keer de omzet te betalen voor technologiebedrijven", vervolgt Jürgen Ingels. "Wij hebben nooit zulke hoge prijzen betaald en dus niet deelgenomen aan de hype. Wij hebben zelfs niet met elke kapitaalronde meegedaan van bedrijven in onze portefeuille, als we de waardering te hoog vonden. Dan kopen we liever bedrijven met een hoek af, tegen een lagere prijs zoals zes keer de omzet, waarvan wij denken dat we ze beter kunnen maken." Het paradepaardje in de portefeuille van SmartFin Capital is Deliverect, het Gentse softwarebedrijf dat het beheer van de online- en offlineverkoop voor horeca vereenvoudigt. "Het is het snelst groeiende bedrijf dat ik ooit heb gezien, en ik heb al wel wat gezien. Maar het bedrijf moet zich nog bewijzen", zegt Jürgen Ingels. Sinds januari mag Deliverect zich de vierde Belgische 'unicorn' noemen, nadat het bedrijf in een kapitaalronde in januari op meer dan 1 miljard euro gewaardeerd werd. Op de beurs noteren grote technologiebedrijven vandaag 20 à 30 procent goedkoper dan eind vorig jaar. JÜRGEN INGELS. "Er zijn op de beurs zelfs technologiebedrijven die 70 procent in waarde zijn gezakt. Dat heeft alles te maken met de stijgende rente. Als je de verwachte winsten in een verre toekomst verdisconteert tegen een hogere rente, dan daalt de waardering van die bedrijven. Wij kijken ook naar de beurs om een prijs te kleven op niet-beursgenoteerde bedrijven. "Technologiebedrijven worden vandaag nog maar gewaardeerd op gemiddeld vier keer de omzet, terwijl dat een jaar geleden tien of twaalf keer was. Niet alle beleggers in private equity hebben al door dat hun beleggingen veel minder waard zijn geworden. Doorgaans sijpelt een correctie op de beurs met een kwartaal of twee vertraging door in de prijzen voor deals in private equity." Blijven de investeerders in SmartFin rustig in deze woelige markten? INGELS. "Ze hebben natuurlijk ook liever dat we een exit uit een bedrijf realiseren tegen een prijs die twaalf keer de omzet bedraagt, dan dat we nog in een bedrijf zitten dat slechts vier keer de omzet waard is. Het exitwindow is nu dicht, maar zal over drie tot vijf jaar weer opengaan. Investeren in private equity doe je voor de lange termijn. Investeerders gaan engagementen aan voor tien jaar. Ze weten dat op voorhand. Het is risicokapitaal." Hoe gediversifieerd is uw eigen beleggingsportefeuille? INGELS. "Ik heb uiteraard veel in technologie geïnvesteerd, maar ook bijvoorbeeld in vastgoed. Ik investeer zowel op de beurs als daarbuiten. Ik heb onlangs nog wat beursgenoteerde vastgoedvennootschappen opgepikt, nadat die een pandoering hadden gekregen. Sommige daarvan noteren onder de intrinsieke waarde. Ik snap beleggers niet. Iedereen koopt als aandelen duur zijn. Waarom kopen ze nu niet? Aandelen zijn veel goedkoper nu. Het is koopjestijd. Er zijn batjes te doen, zoals wij in West-Vlaanderen zeggen. Als je het geld op een rekening bij de bank laat staan, verlies je in tijden van hoge inflatie. Bovendien loop je nog het risico dat je je geld kwijt bent, als de bank failliet gaat. Als alles naar de wip gaat, dan gaan de banken ook over de kop. Als je nu aandelen koopt en voor pakweg vijf jaar weglegt, zullen die beleggingen renderen. "Dat is ook de reden waarom we met SmartFin een derde fonds starten. Het is nu dat je moet investeren. Je haalt de beste rendementen door te investeren tijdens of net na een crisis." Verwacht u dat veel technologiebedrijven in financiële nood zullen komen? INGELS. "Je ziet de problemen al van ver aankomen. Bedrijven die vandaag geld moeten bijtanken, kunnen in de problemen komen als de bestaande aandeelhouders niet kunnen volgen. De meeste investeringsfondsen houden vandaag geld ter beschikking voor de investeringsnoden van de eigen bedrijven die ze al in portefeuille hebben. Er zijn fondsen die volop met de hype hebben meegedaan, die nu gewoon niet veel cash meer over hebben. Als een kapitaalronde bij een van hun bedrijven plaatsvindt, zullen ze zich moeten laten verwateren. "Voor bedrijven zoals de onze, die geld genoeg hebben om vandaag op overnamepad te gaan, dienen zich opportuniteiten aan. Zij kunnen bedrijven overnemen die geen toegang meer hebben tot kapitaal en kapitaal nodig hebben." Met de stijgende rente krijgen beleggers weer meer keuzemogelijkheden, zoals obligaties, om met minder risico toch rendement te halen. Denkt u dat er daardoor minder geld richting private equity zal vloeien? INGELS. "Er zal minder kapitaal voorradig zijn. Voor grote, met schulden beladen buy-outs zal het misschien moeilijk worden om voldoende kapitaal bijeen te krijgen. Maar voor innovatieve technologiebedrijven zal er altijd kapitaal voorradig zijn. Daar ben ik zeker van. Elke belegger moet om diversificatieredenen technologie in zijn portefeuille hebben. We zien vandaag nog maar een fractie van de impact die technologiebedrijven in de toekomst zullen hebben. "Bij een worstenfabriek kunnen de beleggers zich nog iets voorstellen, maar bij heel wat moderne technologie is het moeilijker te begrijpen waarover het gaat. Grote investeerders zoals family offices hebben zelf niet de kennis om te investeren in technologie. Zij kloppen daarvoor bij gespecialiseerde technologiefondsen aan." Hoe kunnen Vlaamse technologiefondsen opboksen tegen de grote Amerikaanse fondsen? INGELS. "Deliverect is het beste bewijs dat we in Vlaanderen ook technologiebedrijven kunnen bouwen. Iedereen zegt altijd dat je naar de Verenigde Staten moet gaan, maar dat hoeft dus niet per se. Er zijn nog niet zoveel technologiefondsen en diegene die er zijn hebben vaak slechts 100 of 200 miljoen euro te investeren. Maar we mogen niet tevreden zijn met een handvol unicorns. Het zouden er tien of zelfs twintig kunnen zijn. Het is aan investeerders zoals SmartFin om meer technologiebedrijven te helpen en te ondersteunen. "Wanneer bedrijven groter worden, wordt het wel moeilijker voor Vlaamse investeerders om te concurreren met de Amerikaanse investeerders. In de VS is meer geld voorhanden en hebben investeerders al meer ervaring. Vaak kunnen technologiebedrijven als Deliverect de expertise van Amerikaanse investeerders ook gebruiken om de Amerikaanse markt te betreden. Maar er is ook wel iets van aan dat het durfkapitaal in Vlaanderen te veel versnipperd zit. Ik zou zeggen: geef gerust wat meer geld aan SmartFin." (lacht) Vindt u het belangrijk om Belgische bedrijven te verankeren in België? INGELS. "Ik heb mijn bedrijf Clear2Pay in 2014 verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Het beslissingscentrum is in België gebleven. Zowel het hoofdkantoor als het grootste deel van de werknemers zit nog altijd in België. Voor onze kinderen en kleinkinderen moet de werkgelegenheid in België blijven. Onze belangrijkste grondstoffen zijn onze hersenen." We moeten het nog hebben over Unifiedpost. De specialist in digitale facturatie die SmartFin tegen 20 euro per aandeel naar de beurs bracht, is nu nog maar 3,5 euro waard. Beleggers verwijten jullie dat Unifiedpost te duur naar de beurs werd gebracht. INGELS. "Wij zijn een durfkapitaalfonds. Mijn doel is winst realiseren voor mijn investeerders. Het is niet zo dat wij gevlucht zijn uit Unifiedpost. Het stond trouwens in de prospectus dat we zouden verkopen, en we hebben niet verkocht aan de kleine investeerder maar aan institutionele investeerders van wie je kan verwachten dat ze weten waarmee ze bezig zijn. "Ik sta nog altijd achter het bedrijfsverhaal. Ik heb persoonlijk nog altijd een groot pakket aandelen van Unifiedpost. Alleen zal het langer duren dan we dachten en zal het meer geld kosten. Unifiedpost wilde alles tegelijk doen. Als er veel kapitaal beschikbaar is, dan kan je je dat nog enigszins permitteren. Vandaag zal het bedrijf de tering naar de nering moeten zetten."