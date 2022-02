Randstad heeft het tweede coronajaar afgesloten met een recordomzet. Het Nederlandse uitzendbedrijf profiteerde vorig jaar volop van het herstel uit de crisis. Randstad dankte een klein deel van de groei ook aan de hogere tarieven die het aan klanten kon doorrekenen.

Randstad behaalde een omzet van 24,6 miljard euro. Dat was circa een vijfde meer dan een jaar eerder. Daarbij moet wel worden gezegd dat de pandemie de opbrengsten in 2020 hard raakte. Afgezet tegen 2019, het laatste jaar voor de crisis, stegen de opbrengsten met 5 procent. Onder de streep bleef 768 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder 304 miljoen euro. Topman Jacques van den Broek, die volgende maand vertrekt bij het bedrijf, zei verder dat aandeelhouders een extra beloning krijgen. Bovenop een regulier dividend van 2,19 euro per aandeel, zal Randstad een speciaal dividend van 2,81 euro per aandeel uitkeren. Van den Broek gaf in een toelichting ook aan dat het vinden van de juiste mensen momenteel een van de grootste uitdagingen is. Daarnaast sluiten ervaringen van mensen niet altijd goed aan bij de vraag uit de arbeidsmarkt, wat het proces van personeelswerving volgens hem ook anders maakt. In België en Luxemburg steeg de omzet vorig jaar met zowat 200 miljoen euro tot 1,6 miljard euro. De' ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) ging van 72 miljoen naar 89 miljoen euro. In december kondigde Randstad nog de overname van Hudson aan.