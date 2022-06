Qatar Airways heeft tijdens het afgelopen boekjaar, dat liep tot eind maart, een recordwinst geboekt van 5,6 miljard Qatarese riyal (omgerekend 1,47 miljard euro). De luchtvaartmaatschappij is een van de weinige langeafstandsmaatschappijen die tijdens de coronacrisis bleef vliegen op een uitgebreid netwerk van bestemmingen.

Een jaar eerder had Qatar Airways nog een verlies geleden van bijna 15 miljard riyal. De omzet veerde met 78 procent op tot 52,3 miljard riyal, en dat was ook zowat 2 procent meer dan in het laatste volledige boekjaar voor corona.

Het netwerk van de staatsluchtvaartmaatschappij is tijdens de coronacrisis gegroeid tot meer dan 140 bestemmingen. Ze hervatte snel de verbindingen met grote steden in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië en breidde uit in landen als de Verenigde Staten, Brazilië, Canada en Nigeria.

'Deze winst is niet alleen een record voor de Qatar Airways Group, maar ook een record in vergelijking met alle andere luchtvaartmaatschappijen wereldwijd die de financiële resultaten voor dit boekjaar gepubliceerd hebben', zegt de maatschappij. Ze claimt dat de beslissing om uit te breiden terwijl rivalen voorzichtiger bleven, het gevolg is van onder andere 'een meer accurate voorspelling van het herstel van de wereldwijde markt'.

Ook het vrachtvervoer, dat tijdens de coronaperiode boomde, speelt een grote rol in de resultaten. De cargoactiviteiten waren goed voor 23 miljard riyal omzet, bijna evenveel als de verkoop van passagierstickets.

In volle coronacrisis moest Qatar Airways wel net als vele andere luchtvaartmaatschappijen een beroep doen op staatssteun om de pandemie te kunnen overleven. Zo kreeg de maatschappij in september 2021 voor 2,5 miljard euro staatssteun. Een jaar eerder had ze al 1,7 miljard euro gekregen.

