De Belgische multinational in bakkerijproducten schrapt zijn dividend door de coronacrisis. Daarmee is Puratos het zoveelste bedrijf dat geen dividend uitkeert. Sinds minstens 1997 keerde Puratos voortdurend een dividend uit aan zijn familiale aandeelhouders.

Puratos is een Belgische multinational die ingrediënten maakt voor bakkerij, patisserie en chocolade. De onderneming richt zich naar de professionele sector en heeft geen merknamen. In de sector is Puratos een naam als een klok. Een lekker broodje bakken is zo goed als onmogelijk zonder de ingrediënten van Puratos.

Het Belgische familiebedrijf, geleid door de families Van Belle en Demanet, is een wereldspeler. Zowel de hamburgerketen McDonald's als honderdduizenden kleine bakkers in Zuid-Amerika gebruiken de ingrediënten van de multinational, die zijn hoofdkantoor in Groot-Bijgaarden heeft. In 2018 haalde de onderneming een geconsolideerde omzet van 1,9 miljard euro en een nettowinst van 64 miljoen euro.

Coronacrisis

In 2005, toen de huidige CEO, Daniel Malcorps, aan zijn taak begon, bedroeg de omzet nog 700 miljoen euro. Die groei legde de familiale aandeelhouders geen windeieren. Sinds minstens 1997 keerde de overkoepelende holding NV Coprem jaarlijks dividenden uit aan de families. Wellicht ook al voordien, maar de bij de Nationale Bank neergelegde jaarrekeningen gaan slechts terug tot 1997.

Het voorbije decennium groeiden de winsten, en dus ook de uitgekeerde dividenden, gestaag (zie tabel). En toen kwam de coronacrisis. Op 24 april had de raad van bestuur nog een dividend voorgesteld van 23,3 miljoen euro, een verhoging met bijna 7 procent. Maar hij luidde ook de alarmbel, wegens de coronacrisis. De algemene vergadering van de aandeelhouders moest uiteindelijk beslissen of het dividend er al dan niet kwam. En die schrapte inderdaad de dividenduitkering "gelet op de wereldwijde coronacrisis". "Deze beslissing moet de vennootschap in staat stellen zich te wapenen tegen de crisis", luidde de uitleg.

Toch houden de aandeelhouders nog dividendmunitie achter de hand, gezien de gezonde balanscijfers van Puratos. "De beslissing kan worden herzien, afhankelijk van de evaluatie van de financiële situatie van de vennootschap de volgende maanden."

Een klepper in het bestuur Puratos haalde een grote klepper als nieuwe bestuurder aan boord. Jo Van Biesbroeck (63) is het voormalige hoofd strategie van de wereldbrouwer AB InBev, en was de voorbije jaren gedelegeerd bestuurder en zakelijk leider bij de eersteklassevoetbalploeg Anderlecht. Van Biesbroeck verliet AB InBev in 2015, na een carrière van 37 jaar bij de groep. Sindsdien sprokkelde hij diverse bestuurdersmandaten bijeen. Bij Telenet is hij de voorzitter van het audit- en remuneratiecomité, bij de bouwgroep Matexi de voorzitter van de raad van bestuur. Bij Puratos wordt Van Biesbroeck de voorzitter van het strategisch comité.

