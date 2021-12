Bakkersleverancier Puratos krijgt vanaf volgend jaar een nieuwe leiding. Pierre Tossut wordt vanaf 1 januari de nieuwe CEO en Cédric Van Belle de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Dat maakte het bedrijf uit Groot-Bijgaarden maandag bekend. De twee hebben de ambitie om tegen 2030 een omzet van 5 miljard euro te halen, onder meer door de internationale expansie te versterken.

Tossut werkt al 26 jaar voor Puratos. Hij was direct verantwoordelijk voor R&D, marketing, product management en verkoop, en structureerde de 'health and well-being' aanpak, een hoeksteen van Puratos sinds het prille begin. Voordien leidde hij de expansie van de wereldwijde R&D-activiteiten van de groep als hoofd van een internationaal team van 475 mensen dat wereldwijd onderzoek doet.

Tossut volgt Daniel Malcorps op, die Puratos de voorbije twintig jaar heeft geleid. 'Pierre's ervaring in het aansturen van innovatie maakt hem de ideale CEO om het bedrijf de volgende eeuw binnen te loodsen. Hij is een ervaren bedrijfsleider met R&D en innovatie in zijn DNA', aldus zijn voorganger in een persbericht. Ook Tossut zelf bevestigt dat hij in de toekomst de nadruk wil leggen op innovatieve voedseloplossingen. 'Innovatie in voeding geeft positieve energie, en daarom streven we er voortdurend naar om onze positieve impact te vergroten met de creatie van innovatieve voedseloplossingen die gezondheid en welzijn bevorderen en die bedrijven, klanten, mensen en de planeet vooruithelpen'.

Cédric Van Belle wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, als opvolger van zijn vader Eddy Van Belle. Cédric zetelt sinds 2016 in de raad van bestuur van Puratos, en vertegenwoordigt er de derde generatie aandeelhouders. Sinds 2003 leidt hij ook het wereldwijde netwerk van chocolademusea (Choco-Story), dat in handen is van de familie. Hij is ook voorzitter van de Next Generation Cacao Foundation, een stichting van Puratos die tot doel heeft bij te dragen tot de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van cacaoboeren en gemeenschappen.

'Eén van de sterke punten van familiebedrijven zoals Puratos is dat we denken in termen van generaties eerder dan kwartaalresultaten. Daarom hebben we ons actief ingezet voor een bedrijfsmodel dat verder gaat dan het creëren van economische waarde', legt Cédric uit in het persbericht. 'Een bedrijfsmodel dat duurzaam, respectvol en evenwichtig is. Daartoe voeren we plannen uit om CO2-neutraliteit te bereiken, ons waterverbruik te minimaliseren en afval te verminderen. Onze grondstoffen worden op verantwoorde wijze aangevoerd en we streven naar een veilig en stabiel inkomen voor de boeren.'

Puratos is een internationale groep die een volledig gamma producten aanbiedt voor de sectoren bakkerij, patisserie en chocolade. Puratos telt meer dan 9.000 werknemers en levert in ruim 100 landen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Groot-Bijgaarden. In Erembodegem bij Aalst bevindt zich de chocoladefabriek van Belcolade.

