Bakkersleverancier Puratos zet fors in op de uitbreiding en verduurzaming van zijn chocoladefabriek van Belcolade in Erembodegem (Aalst), met een verdubbeling van de productie en een honderdtal extra jobs tot gevolg. Dat maakte de Belgische voedingsreus maandag bekend. Het gaat om een investering van 120 miljoen euro.

Puratos levert ingrediënten aan bakkers, patisseries en chocolatiers. Met zijn chocolademerk Belcolade heeft het bedrijf een fabriek in Erembodegem waar momenteel ruim 200 mensen aan de slag zijn. Van die Oost-Vlaamse vestiging wil Puratos nu 'de eerste koolstofneutrale chocoladefabriek in de wereld' maken tegen 2025. De vestiging zal volledig op hernieuwbare elektriciteit draaien en 90 procent van haar water uit opgevangen regen halen.

De groep trekt daarvoor 120 miljoen euro uit, naar eigen zeggen zijn grootste investering ooit. De uitbreidings- en verduurzamingswerken zullen in drie fases verlopen. De eerste zal naar verwachting in juni 2023 rond zijn: het gaat om de constructie van een nieuw gebouw, de eerste verhoging van de productiecapaciteit en investeringen in onder meer warmtepompen en zonnepanelen. In de tweede (2025) en derde fase (2027) volgen bijkomende uitbreidingen en verhogingen van de productie.

De investering zal de capaciteit van de fabriek bijna verdubbelen en levert over een periode van vijf jaar een honderdtal bijkomende banen op. Het gaat vooral om technische operatoren voor het aansturen van de productie en de inpaklijnen.

'Omdat de vraag van de consument naar duurzame Belgische chocolade snel toeneemt, en omdat we het enige Belgische familiebedrijf zijn dat dit produceert, was het voor ons een evidente zet om uit te breiden in Erembodegem', zegt Youri Dumont, directeur van de chocoladeactiviteiten bij Puratos.

Puratos telt wereldwijd meer dan zeventig dochterondernemingen en 55 fabrieken in 43 landen, en verkoopt zijn producten in meer dan honderd landen. In totaal werken ruim 8.500 mensen voor de groep.

