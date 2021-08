Puratos heeft een financiering van 1 miljard euro afgerond met een groep privé-investeerders. Dat meldt de fabrikant van ingrediënten voor de bakkerij-, banketbakkerij- en chocoladesectoren met hoofdzetel in Groot-Bijgaarden. De eerste schijf zal geïnvesteerd worden in het programma 'Cacao-Trace', dat helpt om de inkomsten van cacaoboeren te verhogen.

Het programma, in 2014 opgericht door Puratos en zijn chocolademerk Belcolade, is erop gericht de netto positieve sociale en ecologische impact op de toeleveringsketen voor cacao te vergroten. 'Cacao-Trace focust op chocolade die beter smaakt en creëert zo waarde voor iedereen, van boer tot consument', klinkt het.

Cacao-Trace leidt boeren op en helpt hen om cacaobonen van superieure kwaliteit te leveren. Het programma verhoogt bovendien hun inkomsten, dankzij een premiumprijs en een chocoladebonus van 0,10 euro per verkochte kilo chocolade. De premiumprijs en de chocoladebonus samen komen overeen met drie tot vier maanden extra loon. Het programma is actief in Kameroen, Ivoorkust, Mexico, de Filippijnen, Papoea-Nieuw-Guinea, Oeganda en Vietnam.

De langetermijnfinanciering van de investeerders, met Barings als lead account, over een termijn van 20 jaar 'zal de aankoop mogelijk maken van meer bonen met Cacao-Trace-certificering, rechtstreeks bij de boeren, wat de samenwerking met de lokale cacaogemeenschappen zal versterken', aldus Puratos. 'Ze zal ook worden gebruikt voor de bouw van tien centra voor de verwerking na de oogst en drie vermaallijnen in Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië, tussen nu en 2026.'

