Puratos, producent van onder meer bakkerij-ingrediënten, is erin geslaagd ongeveer één miljard euro op te halen om in het 'Cacao-Trace'-programma te investeren. Daarmee zullen duurzame cacaoboeren in onder andere Kameroen, Mexico en de Filippijnen ondersteund worden.

'Wij trainen de cacaoboeren lokaal om betere kwaliteit van cacoabonen te leveren. We helpen hen ook met het verwerken van die bonen door zelf fermentatie- en droogcentra te bouwen ', zegt Youri Dumont, de business unit director chocolate bij Puratos.

'Het is de bedoeling om de hele keten beter te maken. Wij betalen een premiumprijs aan de boeren van zodra ze de cacao geleverd hebben. Uniek aan het duurzaamheidsprogramma is dat we 10 cent chocoladebonus betalen per kilo die verkocht wordt onder het merk Cacaotrace', klinkt het.

Hoewel Puratos vooral bekend is om z'n bakkerijproducten groeit de cacaomarkt snel voor het bedrijf. 'Nu al is de chocoladeafdeling goed voor een derde van de activiteiten van Puratos,' aldus Dumont.

Tegen eind 2026 wil het bedrijf zo'n tien verwerkingcentra bouwen in Centraal-en Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

