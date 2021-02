Proximus spant de broekriem opnieuw aan. Het telecombedrijf werkt aan een nieuw kostenverminderingsprogramma waarmee het 400 miljoen euro wil besparen tegen 2025.

Proximus maakte dat vrijdagochtend zelf bekend bij de publicatie van zijn jaarresultaten.

In 2019 zette Proximus nog een transformatieplan in gang dat zowat 1.300 jobs kostte.

Het nieuwe besparingsprogramma zal geen directe impact op het personeel hebben, zegt een woordvoerder. 'Integendeel, we investeren in de toekomst van de medewerkers en zetten volop in op training, upskilling en reskilling.'

Coronacrisis

Wat 2020 betreft, zag Proximus zijn klantenbestand opnieuw aangroeien, zowel wat internet (+2,3 procent op jaarbasis), tv (+2,2 procent) en mobiele postpaid (+4,2 procent) betreft. Vaste telefoonlijnen (-7,8 procent) en prepaidkaarten (-12,9 procent) zitten al jaren in dalende lijn en zetten hun neergang ook in 2020 voort. Dat resulteerde in een omzet van 4,285 miljard euro op de thuismarkten, 2,3 procent minder dan in 2019.

De daling is vooral te wijten aan de coronacrisis, die leidde tot minder inkomsten uit roaming en sms-verkeer. Ondanks een negatieve impact van 34 miljoen euro door de coronacrisis, beperkte Proximus de terugval van de onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda), die uitkwam op 1,705 miljard euro, tot 0,7 procent.

De volledige Proximus Group, inclusief BICS, dat wereldwijd diensten rond spraak- en datatransmissie aan telecomoperatoren levert, zette een omzet van 5,479 miljard euro in de boeken, een daling met 3,6 procent. De onderliggende bedrijfskasstroom nam met 1,8 procent af tot 1,836 miljard euro. Proximus raamt de negatieve impact van de coronapandemie op de groepsebitda op 49 miljoen euro.

Ondanks de coronacrisis investeerde Proximus vorig jaar zowat 1 miljard euro, meer dan aanvankelijk verwacht. De operator wijst daarvoor naar het succes van telecombundel Flex, de uitrol van glasvezel en de groei van ICT-projecten.

Vooruitzichten

Wat de vooruitzichten betreft, blijft er voor Proximus onzekerheid bestaan door de coronacrisis, al verwacht de operator een geleidelijk herstel van de roamingvolumes in de tweede helft van 2021.

Proximus houdt ook vast aan een brutodividend van minimaal 1,20 euro over heel 2020.

