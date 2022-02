Telecomoperator Proximus heeft 2021 afgesloten met 5,58 miljard euro onderliggende omzet, een stijging met 1,8 procent en iets boven de analistenverwachtingen. De onderliggende ebitda-winst kwam in lijn met de prognoses uit op 1,77 miljard euro. Voor 2022 verwacht Proximus een verdere daling van dit winstcijfer met ongeveer 1 procent, zo meldt het bedrijf vrijdag.

Proximus sloot 2021 af met een 'sterk commercieel kwartaal', wat zich vertaalt in 53.000 bijkomende mobiele klanten met een abonnement, 15.000 bijkomende internet- en 14.000 bijkomende tv-abonnementen.

Het slotkwartaal leverde 409 miljoen euro onderliggende ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) op voor de groep, een daling met 3,8 procent en wel net onder de verwachtingen. De nettowinst over heel 2021 kwam 23,6 procent lager uit op 445 miljoen euro, wat eveneens minder dan verwacht is.

Voor 2022 verwacht Proximus dat de onderliggende omzet op de thuismarkten exclusief toestellen met 1 procent zal stijgen. Maar de onderliggende groepsebitda zou dan weer met ongeveer 1 procent dalen.

Het dividend blijft gelijk op 1,2 euro, waarvan al 0,5 euro uitgekeerd werd met een interimdividend. Voor het nieuwe boekjaar stelt Proximus opnieuw 1,2 euro voorop.

