Proximus en Odoo gaan een alliantie aan. In een exclusief interview met Trends vertellen de CEO's, Guillaume Boutin en Fabien Pinckaers, wat de telecomoperator en de uitgever van software voor bedrijfsbeheer voor elkaar kunnen betekenen.

Sinds de oprichting in 2002 is het technologiebedrijf Odoo indrukwekkend gegroeid. Het Waalse goudklompje met zijn 2.200 werknemers wordt gewaardeerd op meer dan 3 miljard euro en heeft contracten met enkele van de grootste namen. Na het consultancybedrijf KPMG vorige maand heeft Odoo nu ook een strategisch partnerschap gesloten met Proximus. Het is de bedoeling de kmo's en zelfstandigen die klant zijn bij de telecomoperator op een voordelige manier toegang te geven tot het volledige gamma van digitale oplossingen van Odoo. Het gaat dan om het beheer van hun klantenrelaties, de verkoop, de boekhouding of human resources.

FABIEN PINCKAERS. "We willen de waarde van beide bedrijven - Proximus, dat sterk is in connectiviteit, en Odoo, dat sterk is in toepassingen - gebruiken om de klant het beste aan te bieden." GUILLAUME BOUTIN. "Het idee is inderdaad het beste van beide te verenigen. We zetten twee grote merken, twee marktleiders samen. Daar kan alleen maar iedereen bij winnen. Het is een partnerschap van mogelijkheden. Ik denk dat dit tegemoetkomt aan een echte behoefte van onze klanten. Door die markt samen aan te pakken zullen we veel sterker staan en een veel betere dienstverlening kunnen bieden." PINCKAERS. "Dat is heel belangrijk voor onze economie. De meeste kmo's werken inefficiënt en beseffen dat niet eens. Veel ondernemers werken nog altijd met papieren contracten. Hun rekrutering is in veel gevallen ook niet geautomatiseerd, waardoor ze natuurlijk volop klagen over aanwervingsproblemen. Het is een kwestie van bewustwording en voorlichting. Het partnerschap met Proximus zal Odoo helpen om die boodschap over te brengen. Odoo krijgt nu een veel groter bereik dan wat we ooit in ons eentje vanuit onze kleine boerderij in Grand-Rosière hadden kunnen hebben" (lacht). BOUTIN. "Dat is zo, maar het is een beetje het verhaal van de kip en het ei. Om volop te kunnen digitaliseren heb je een performant netwerk nodig. Daarom investeren we 4 miljard euro extra om glasvezel naar alle Belgische huizen en bedrijven te brengen. Dat zal het mogelijk maken om de tools van Odoo optimaal te gebruiken. Kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen zullen inzien dat digitaal gaan helemaal niet zo ingewikkeld is. En Proximus zorgt ook voor een extra en heel belangrijke laag, namelijk de beveiliging." PINCKAERS. "Het toont dat ons bedrijf volwassen is. We hebben veel partnerschappen, iets meer dan 4.000, denk ik, maar dit is de eerste met deze kwaliteit en schaal. We zijn er trots op dat we met Proximus kunnen samenwerken. De digitalisering is een kwestie van connectiviteit én softwareoplossingen." BOUTIN. "Convergentie is hét woord in die samenwerking. We hebben al de convergentie tussen vast en mobiel gehad. Dan was er de convergentie tussen vast, mobiel en entertainment. En nu gaat het om de convergentie tussen connectiviteit en IT, informatiesystemen en de toegang daartoe. Dit is een natuurlijke beweging van onze sectoren die samenkomen. Wij doen dat op een intelligente manier, waarbij ieder zijn rol speelt en een toegevoegde waarde creëert voor onze eindklanten." BOUTIN. "Ik ben er al een aantal jaren van overtuigd dat we plaatselijke alternatieven moeten creëren voor de machtige wereldkampioenen. Onze technologische autonomie staat op het spel. We moeten ons digitale lot in eigen handen nemen, in Europa, in België en in tal van domeinen. Daarvoor hebben we glasvezel nodig en software waarmee we op lokaal niveau innovatie kunnen creëren. Europa heeft de eerste slag om het internet verloren, maar neemt nu het heft in eigen handen. Er is vandaag een Europese politieke wil en dat is voor ons, lokale spelers, een aansporing om ons lot in handen te nemen." BOUTIN. "Een Europese digitale visie hebben is geen protectionisme, het is een noodzaak. De Verenigde Staten hebben zo'n visie, Azië heeft ze, en Europa moet ze ook hebben. We moeten de creatie van Europese kampioenen aanmoedigen, want het gaat om het bestaan van een sterke digitale industrie, op middellange termijn." PINCKAERS. "Het is een economische kwestie. Bij Odoo hebben we in een paar jaar meer dan 2.000 banen gecreëerd. Dit is belangrijk." PINCKAERS. "Alles is aan het veranderen. Er zijn nog altijd veel papierbanen, manueel werk met veel administratie en dubbele coderingen. Dat moet in de komende jaren veranderen. Het zal sneller gebeuren dan gedacht, omdat telewerken de noodzaak voor bedrijven om digitaal te gaan heeft versneld. Productiviteitstools worden belangrijker dan ooit. Het gaat niet alleen om de kernactiviteiten zoals kopen, verkopen en voorraadbeheer. Alles in een bedrijf moeten we sneller laten gaan. Als er een aanwervingsprobleem is, moet er een automatische sourcing zijn. Werknemers moeten ook beter kunnen samenwerken, meer verbonden zijn. Dat wordt voor veel bedrijven een gamechanger." BOUTIN. "Het tempo van de technologische veranderingen is nog nooit zo hoog geweest en het gaat steeds sneller. De manier waarop wij over industriële en bedrijfsprocessen denken, zal dankzij de connectiviteitsinfrastructuur volledig veranderen. De uitdaging om dit alles zo snel te laten verlopen als wij hopen, is dat die overgang plaatsvindt in een wereld waarin de mensen vertrouwen hebben. Er is nog wat te veel weerstand omdat mensen geen vertrouwen hebben in de veiligheid van het digitale. Onze uitdaging als infrastructuur- en dienstenbeheerder bestaat erin dat vertrouwen te herstellen."