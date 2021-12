Proximus onderzoekt de beursgang van het Amerikaanse bedrijf TeleSign, dat volledig in handen is van het telecombedrijf. Telesign is een vooraanstaande speler op het gebied van mobiele digitale identiteitsdiensten, authentificatie en beveiligde CPaaS (communication platforms as-a-service).

Er zijn besprekingen gestart over een 'potentiële strategische transactie met betrekking tot TeleSign', klinkt het in de mededeling van Proximus. In 2017 nam Proximus het Amerikaanse bedrijf over voor 230 miljoen dollar.

Snel groeitraject

Eerder gaf het telecombedrijf al aan TeleSign te willen ondersteunen in zijn snelle groeitraject als speler in authenticatie en digitale identiteitsdiensten. 'Om dit te realiseren onderzoeken we verschillende strategische opties die TeleSign in staat stellen zijn volledig potentieel te benutten, en waarbij het tegelijkertijd een meerderheidsbelang aanhoudt. Een beursnotering via een SPAC-fusie is inderdaad uit dit proces naar voren gekomen als een van de potentiële strategische pistes.'

TeleSign levert beveiligingsdiensten aan enkele wereldspelers, waaronder Salesforce, Evernote en Tinder.

