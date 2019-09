Providence kan de Waalse telecommarkt overhoop gooien

Providence, een Amerikaans private-equityfonds, ligt in koppositie om de de Waalse telecomprovider VOO over te nemen. En dat terwijl lokale spelers als Orange en Telenet ook een kans hoopten te maken. Wie of wat schuilt er achter Providence?

. © belga

Het is een nieuwe verrassing in de eindeloze soap rond de Waalse intercommunale Publifin. VOO, de telecomprovider die actief is in Wallonië en enkele Brusselse gemeenten, heeft zijn lot verbonden aan Providence Equity Partners, een investeringsfonds met zetel aan de oostkust van de Verenigde Staten. De overeenkomst, die de krant Le Soir onthulde, werd in mei ondertekend door de directie van Nethys en diens CEO Stéphane Moreau, achter de rug om van het moederbedrijf Enodia dat de provincie Luik en de Luikse gemeenten vertegenwoordigt.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×