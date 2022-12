Antwerp@C, een initiatief van Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en Port of Antwerp-Bruges om CO2 af te vangen en te transporteren, heeft Europese financiering ter waarde van 144,6 miljoen euro in de wacht gesleept.

Dat hebben Air Liquide, Fluxys Belgium en Port of Antwerp-Bruges maandag bekendgemaakt in een gezamenlijk persbericht.

De Europese financiering geldt specifiek voor de eerste fase van het project, waarin de infrastructuur zal worden ontwikkeld om C02 te transporteren, vloeibaar te maken en op schepen te laden voor verdere permanente offshore-opslag.

Antwerp@C heeft als doel om de CO2-uitstoot van de Antwerpse haven tegen 2030 te halveren. De exporthub zal een initiële capaciteit hebben van 2,5 miljoen ton per jaar. Tegen 2030 moet dat dan worden opgetrokken tot 10 miljoen ton op jaarbasis.

De definitieve investeringsbeslissing wordt in 2023 verwacht.

Dat hebben Air Liquide, Fluxys Belgium en Port of Antwerp-Bruges maandag bekendgemaakt in een gezamenlijk persbericht.De Europese financiering geldt specifiek voor de eerste fase van het project, waarin de infrastructuur zal worden ontwikkeld om C02 te transporteren, vloeibaar te maken en op schepen te laden voor verdere permanente offshore-opslag. Antwerp@C heeft als doel om de CO2-uitstoot van de Antwerpse haven tegen 2030 te halveren. De exporthub zal een initiële capaciteit hebben van 2,5 miljoen ton per jaar. Tegen 2030 moet dat dan worden opgetrokken tot 10 miljoen ton op jaarbasis. De definitieve investeringsbeslissing wordt in 2023 verwacht.