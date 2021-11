'Ja, het is zinvol duurzaamheidsindicatoren in je bonussysteem te steken, maar ze moeten concreet, meetbaar en relevant zijn', zegt Xavier Baeten, professor reward & sustainability aan de Vlerick Business School.

'Welk percentage van je inkomsten is afkomstig uit producten met een goede duurzaamheidsscore? Of streef naar 30 procent vrouwen in het management tegen 2025. Ga verder dan quick wins als minder papier printen, maar vertrek vanuit je strategie en prioriteiten. Er is een lange lijst met duurzaamheidsindicatoren. Het komt erop aan te kijken welke het meest relevant zijn voor jouw bedrijf. Je kan een meerjarenkader uittekenen, en betrek er zeker je medewerkers bij, je zal zien dat het hen zal enthousiasmeren', aldus Xavier Baeten.

'Zowat 60 procent van de grootste Europese bedrijven heeft duurzaamheidsindicatoren in de bonussen van het topmanagement. Dat blijkt uit onderzoek dat we elk jaar doen', zegt Baeten.

'Die indicatoren zijn vooral gelinkt aan de werknemers, bijvoorbeeld aan de resultaten van een jaarlijkse engagementsenquête, meer dan aan het milieu. Er zijn voor die werknemersindicatoren nog heel wat zaken waar bedrijven meer op kunnen focussen. In de heel krappe arbeidsmarkt waarin we zitten, is er bijvoorbeeld een ongelofelijk potentieel in de tewerkstelling van mensen met een beperking.'

Bedrijfswagens

'De bedrijfswagens blijven een belangrijke tool in het personeelsbeleid', gaat Baeten door. 'Bedrijven schakelen over op elektrische wagens, maar je kan verder gaan dan dat. Je kan werken met een mobiliteitsbudget, of zorgen voor een app die werknemers adviseert over de beste route naar het werk. Luminus sloot ooit het parkeerterrein van zijn gebouw voor een dag om zijn werknemers te mobiliseren. Ten tweede, kun je kijken of mannen en vrouwen een gelijke beloning krijgen. Door data te vergelijken vonden bepaalde bedrijven dat mannen hogere bonussen kregen dan vrouwen. Je moet voldoende diep gaan. Ten derde is er alles wat te maken heeft met de financiering van je verloning. Pensioenplannen draaien rond grote sommen geld. Je kan als bedrijf beslissen dat geld enkel te investeren in bedrijven die goed scoren in duurzaamheid. Ten vierde stopt je verantwoordelijkheid tegenover je werknemers niet aan het salaris. Wat als iemand langdurig ziek wordt? Als je als werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen hebt voor wie ziek uitvalt, is het goed te weten dat die verzekering een plafond heeft. In principe val je terug op 60 procent van je inkomen, maar hoe hoger het inkomen, hoe lager je onder die 60 procent kan vallen. Daar kun je als bedrijf een extra inspanning voor doen.'

Dit is een fragment uit de Gids voor Duurzaam Ondernemen van Trends. Wilt u nog meer adviezen van duurzaamheidsexperts en cases van pionierende bedrijven, dan kunt u deze gids hier gratis bestellen.

