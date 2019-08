Wekenlang broodjes smos eten leidt tot dat tikkeltje minder scherpte, dat je mist in een genadeloze concurrentiestrijd. Dat zegt Marc Buelens, professor-emeritus aan de Vlerick Business School.

Je bent wat je eet, roept de titel van het zoveelste goeroedieet mij toe. Als ik te veel rood vlees eet, word ik agressief. Als ik suiker eet, word ik depressief. Hoe belachelijk klinken die kreten? En zijn ze relevant voor managers en professionals? Uiteraard, toppers moeten steeds meer prestaties leveren die het uiterste vragen van lichaam en geest. Denk maar niet dat uw brein geen deel is van uw lichaam. Al die deadlines, scherpe doelstellingen en aandacht voor de medewerkers vragen het uiterste van jezelf. Dag in, dag uit. Na drie weken Ronde van Frankrijk zijn de renners uitgeput, maar dat is ook het geval voor de commentatoren, de pr-medewerkers, de ploegleiders en de medische staf. Ook u levert op uw werk steeds meer topprestaties, want managementexperts hebben de jongste jaren enthousiast gewerkt aan alle mogelijke systemen die ballast wegsnijden, de vlam brandend houden of hoe je het ook wil formuleren.

En speelt je eten daar echt een belangrijke rol in? Stilaan wordt duidelijk dat de bacteriën in je darmen invloed uitoefenen op je gedrag en je mentale gezondheid. Het humaan microbioom is de naam van de zowat honderd triljoen bacteriën in en om je spijsverteringsstelsel. Die medebewoners beïnvloeden ons immuunsysteem, helpen voedingsstoffen op te bouwen en produceren neurochemische verbindingen die ons brein beïnvloeden. Voor depressie is dat al uitgebreid bewezen. Er is een rechtstreeks verband tussen mentale gezondheid en de samenstelling van je microbioom. Maar stilaan dringt ook door dat je cognitieve vaardigheden - scherp denken, creatief zijn, net wat die topprofessionals nodig hebben - mee worden bepaald door wat zich in je darmen afspeelt.

Professional, let op je dieet.

Er loopt een soort autostrade van je darmen naar je brein en het verkeer loopt in de twee richtingen. Lach het niet weg, er zijn keiharde aanwijzingen voor. Maar besef ook dat er vele aftakkingen op die autostrade zijn en dat het wegennet heel complex is. Vele studies bevinden zich nog in de laboratoriumfase. De stress die muizen te verduren hebben, wordt plots veel minder als een aantal bacteriën wordt verwijderd. Peng Xie van Chongqing Medical University en zijn collega's plantten ontlasting van depressieve patiënten in bij gezonde muizen, die op hun beurt depressief en angstig werden. Bij verschillende studies bleek een dosis probiotica depressieve gevoelens te verminderen. Maar ook omgekeerd verandert een aantal vormen van psychotherapie de darmsamenstelling. En wees gerust sceptisch, maar onderzoekers van onder meer University College Cork in Ierland bestuderen nauwgezet het effect van het microbioom op cortisol, de grote stressdooddoener. Besef dus dat je vakantie ook op dat gebied deugd doet, want hopelijk is je eetgewoonte wat veranderd. En ook hier geldt: gebrek aan variatie is een slecht uitgangspunt.

De stap naar ondubbelzinnige conclusies en concrete therapieën is nog heel groot, maar vergeet niet wat Henry Kissinger zei over de Amerikaanse president, die alleen maar 51/49-beslissingen nam. Kleine details in een job zorgen voor steeds grotere verschillen. Microbioomexperts wijzen vooral op het gevaar van een eenzijdige samenstelling van je dieet. Hoe homogener je darminhoud, hoe groter de kans op problemen. Vooral de eenzijdige westerse diëten met hun grote hoeveelheden geraffineerde suikers en vetten verengen de samenstelling van je darmflora. Wekenlang broodjes smos eten op werklunches leidt tot dat tikkeltje minder scherpte, dat je mist in een genadeloze concurrentiestrijd. Eet gevarieerd, en denk vooral niet dat je ijzeren wilskracht het allemaal wel zal oplossen, want net die wilskracht wordt mee bepaald door je darmen (en ook door je nachtrust). Let dus maar op voor eenzijdige diëten. Helpt een flesje Yakult? Waarschijnlijk niet echt, het goedje is waarschijnlijk niet specifiek genoeg, en de dosis te klein. Maar kwaad zal het niet kunnen, tenzij je wondermiddeltje je verhindert om echt gevarieerd te eten.