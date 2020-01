De productie bij weefmachineproducent Picanol ligt zeker nog stil tot maandag, nadat het bedrijf getroffen werd door een cyberaanval.

Vanaf maandag zal de weefgetouwenfabrikant Picanol in Ieper stap voor stap bepaalde activiteiten heropstarten. Door de cyberaanval van begin deze week lag de fabriek volledig stil. Voor de 1.500 arbeiders en bedienden werd economische werkloosheid wegens overmacht ingeroepen.

Het bedrijf houdt er rekening mee dat het nog een tijd kan duren vooraleer de volledige productieactiviteiten opnieuw operationeel zullen zijn, zegt het in een persbericht. De weefgetouwenfabrikant kan op dit moment nog geen inschatting maken van de financiële impact van de cyberaanval.

De cyberaanval op het bedrijf veroorzaakte een ernstige verstoring van de activiteiten in Ieper, Roemenië en China. De hackers zijn vermoedelijk uit op losgeld in ruil voor het vrijgeven van de systemen. Ze vroegen het bedrijf maandag al om contact op te nemen, maar daar ging de directie van Picanol uiteindelijk niet op in.

Aandeel opgeschort

Dinsdagmorgen werd ook de handel in het Picanol-aandeel opgeschort op de beurs van Brussel, meldt de beurswaakhond FSMA in een persbericht. Het Picanol-aandeel klokte maandag af op 65,00 euro, een verlies van 0,31 procent in vergelijking met vrijdag.

