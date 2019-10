Prijsvechter Primark: 'België is een van onze sterkste markten'

Tien jaar geleden opende de Britse modediscounter Primark zijn eerste winkel in België. De omstreden prijsvechter, die zweert bij fysieke winkels, is een van de sterkste groeiers in de moderetail.

KEVIN TULIP "Primark adverteert niet, wij voeren geen dure marketingcampagnes."

Ook op een dinsdag in september is het druk in de Brusselse Nieuwstraat, een van de belangrijkste winkelstraten van het land. Bij Primark is het zelfs heel druk. Wie dacht dat de bakstenen winkel een stille dood aan het sterven is, moet dringend wat meer buitenkomen. Het klopt dat het middensegment bloedt en rode cijfers rapporteert, maar een budgetketen als Primark lijkt in ons land goed te gedijen.

