Porsche boekt toch licht hogere omzet in 2020 ondanks corona

De Duitse sportwagenbouwer Porsche is er ondanks een mindere verkoop in coronajaar 2020 toch in geslaagd een kleine omzetstijging te realiseren. De omzet nam met 0,6 procent toe, tot 28,7 miljard euro, zo blijkt dinsdag uit cijfers die moederconcern Volkswagen vrijgaf. In de totale omzet zit behalve de kernactiviteiten rond auto's ook de omzet uit financiële diensten.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













.

De operationele winst viel vorig jaar met zowat 5 procent terug tot 4,2 miljard euro. Verdere cijfers, zoals de nettowinst, zal Porsche vrijdag bekendmaken tijdens zijn jaarlijkse persconferentie over de resultaten. Porsche verkocht in 2020 wereldwijd zowat 272.000 wagens, of drie procent minder dan een jaar eerder. De operationele winst viel vorig jaar met zowat 5 procent terug tot 4,2 miljard euro. Verdere cijfers, zoals de nettowinst, zal Porsche vrijdag bekendmaken tijdens zijn jaarlijkse persconferentie over de resultaten. Porsche verkocht in 2020 wereldwijd zowat 272.000 wagens, of drie procent minder dan een jaar eerder.