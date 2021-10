In deze speciale reeks van de Trends podcast gaan we op zoek naar hoe de CEO van de toekomst eruit moet zien. Aan de basis voor deze reeks ligt een online-enquête dieT rends uitvoerde in samenwerking met PwC. De conclusies toetsen we in de volgende afleveringen af bij enkele opmerkelijke Belgische bedrijfsleiders die model kunnen staan van zo'n CEO of the Future.

In de eerste aflevering spreken we met Axel Smits, voorzitter bij PwC België. Axel Smits is al meer dan 30 jaar aan de slag bij PwC. Met hem bespreken we in het eerste deel van deze podcast de belangrijkste conclusies én zijn analyse ervan uit deze enquête. In een tweede deel gaan we ook dieper in op zijn eigen managementstijl en rol als CEO. Welkom meneer Smits. Uw gastvrouw is Valerie Thijs.

