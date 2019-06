Met de overname van het Limburgse Videocenter is Play AV uit Nazareth actief in heel Vlaanderen. De ambities van de verhuurder, verkoper en installateur van audiovisuele producten en diensten zijn niet min. "We willen de marktleider worden", stelt CEO en oprichter Dirk Verhellen.

Play AV is de voorbije dertig jaar uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de audiovisuele markt, door organische groei en overnames. Aan de ene kant verkoopt en installeert het bedrijf projectoren, led- en videomuren, audio-installaties, congres- en stemsystemen en audiovisuele totaalconcepten aan professionele klanten. De verhuurafdeling biedt ook audiovisuele ondersteuning van evenementen voor kleine en middelgrote ondernemingen, zoals congressen, beurzen en productlanceringen.

Het klantenbestand bestaat uit meer dan 3500 namen, waaronder Deloitte, Ghelamco Arena, Brussels Airport, de Nationale Bank van België en het Vlaams Parlement. Vorig jaar realiseerden de veertig werknemers, aangevuld met freelancers, een omzet van bijna 14 miljoen euro, waarvan 70 procent bij bedrijven en de rest bij de overheid.

Internationale stappen

Door de overname van het Limburgse Videocenter wordt Play AV actief in heel Vlaanderen. Na AV Line uit Brussel en AV Studio uit Temse is dit de derde overname voor Play AV. "We hebben veel geleerd uit de vorige overnames. De integratie heeft veel meer tijd en energie gekost dan gedacht. We bekeken alles met een rationele blik en hadden vooral aandacht voor de cijfers. Nu hebben we het anders aangepakt. De focus lag veel meer op het menselijke kapitaal en de bedrijfscultuur. De kwaliteit van het management en de uitgesproken groei-attitude bij Videocenter hebben ons over de streep getrokken", zegt Dirk Verhellen, de CEO en oprichter van Play AV.

Dit jaar mikt Verhellen op een omzet van 15 miljoen euro, maar binnen vijf jaar wil hij al de kaap van 25 miljoen euro ronden. De pijlers van die groeistrategie zijn de verbetering van de operationele efficiëntie door digitalisering, een verhoging van de digitale commerciële inspanningen, inspelen op de stijgende vraag naar onderhoudscontracten en nieuwe verhuurformules. "Het grootste potentieel zit in de verhuur", denkt de CEO. "Steeds meer klanten zien in dat een flexibele huur- of leasingformule uiteindelijk budgetvriendelijker is dan een aankoop."

Play AV kijkt ook steeds nadrukkelijker naar het buitenland. "We krijgen geregeld de vraag van klanten hen te volgen bij hun buitenlandse activiteiten", merkt Dirk Verhellen op. "We willen graag globaal werken, op voorwaarde dat we onze klanten dezelfde service kunnen geven. Daarom kijken we uit naar betrouwbare, lokale partners waarmee we een internationaal netwerk kunnen uitbouwen."

Experience center

Dirk Verhellen is al meer dan dertig jaar actief in de audiovisuele sector en in die tijd heeft hij heel wat zien veranderen. "De grootste evolutie is wellicht de veranderde kijk van de klant op het begrip 'service'. Vroeger vond hij service vanzelfsprekend en liet hij zich bij zijn keuze vooral leiden door zijn budget. Nu hecht de klant veel meer belang aan de service en is hij zelfs bereid daarvoor extra te betalen. Voor onze organisatie betekende dat een aanpassing. Onze medewerkers houden zich nu veel meer bezig met analyse en technische kennis. Het doel is de klant met een op maat gemaakte oplossing maximaal te ontzorgen."

Om daar beter te kunnen op inspelen, investeerde Play AV in de uitbouw van een experience center. Klanten en andere geïnteresseerden kunnen in de praktijk kennismaken met alle hoogtechnologische apparatuur die Play AV aanbiedt. "In een volgende fase willen we daar ook innovaties en experimentele technologie presenteren. De technologische evolutie gaat zo snel. De klant is soms het noorden kwijt. Door alle mogelijkheden te tonen en te laten ervaren, willen we hem heel wat keuzestress besparen."

Niet alleen met advies, maar ook met veel aandacht voor duurzaamheid wil Play AV het verschil maken. "We zetten een systeem op om verouderde apparaten terug te nemen. We kunnen ze een tweede bestemming geven of we laten ze recycleren", legt Dirk Verhellen uit. "We werken ook aan een groen wagenpark. Tegen 2023 willen we enkel nog elektrische voertuigen."

Andere financiering

De omzetsprong van 15 naar 25 miljoen euro zal er niet vanzelf komen. De CEO beseft dat daarvoor extra middelen nodig zullen zijn. Daarom kijkt hij uit naar andere financieringsopties. Die oefening staat niet los van de bedrijfsoverdracht. "Ik heb vier kinderen, en die hebben hun eigen professionele toekomst vastgelegd", vertelt hij. "Ik heb al overnamebiedingen gekregen, maar het is niet mijn ambitie mijn levenswerk te verkopen aan een industriële groep. Ik opteer voor een managementbuy-out, waarmee ik de nieuwe generatie managers kansen wil geven."