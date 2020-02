Warner Music mikt op een beursnotering in New York. Dankzij de komst van streamingdiensten zoals Spotify verzekeren platenmaatschappijen zich van stabiele inkomsten. Dat moet beleggers overtuigen om te investeren.

Platenmaatschappij Warner Music Group, met artiesten als Ed Sheeran, Katy Perry, Madonna en Cardi B onder contract, wil naar de beurs in New York. Donderdag raakte bekend dat het bedrijf daar zelf een aanvraag voor heeft ingediend.

De beslissing komt er na de goede resultaten die het muzieklabel de voorbije jaren kon voorleggen, vooral dankzij de komst van streamingdiensten als Spotify. Daar krijgen leden voor een vast bedrag per maand toegang tot hun favoriete muziek zonder reclames. Dat leidt tot stabiele en voorspelbare inkomsten. Die moeten beleggers overtuigen om te investeren in de platenmaatschappij. Warner Music haalt ongeveer een derde van zijn omzet uit streamingdiensten. Zo wist het zijn opbrengsten de voorbije vijf jaar te verdubbelen. Uit de geponeerde stukken blijkt dat het bedrijf vorig jaar een omzet van 4,5 miljard dollar draaide en 258 miljoen dollar winst maakte.

Warner Music werd in 2011 gekocht door de Oekraïens-Amerikaanse zakenman Len Blavatnik voor 3,3 miljard dollar. Op dat moment ging het slecht met de muziekverkopen en de toekomst van de branche zag er niet bepaald rooskleurig uit. Gratis of hele goedkope downloads van liedjes op internet zorgden voor een dalende omzet van muziekconcerns.

Lees ook: Het kan best dat we ook in 2020 een goed tot uitstekend beursjaar krijgen

Platenmaatschappij Warner Music Group, met artiesten als Ed Sheeran, Katy Perry, Madonna en Cardi B onder contract, wil naar de beurs in New York. Donderdag raakte bekend dat het bedrijf daar zelf een aanvraag voor heeft ingediend.De beslissing komt er na de goede resultaten die het muzieklabel de voorbije jaren kon voorleggen, vooral dankzij de komst van streamingdiensten als Spotify. Daar krijgen leden voor een vast bedrag per maand toegang tot hun favoriete muziek zonder reclames. Dat leidt tot stabiele en voorspelbare inkomsten. Die moeten beleggers overtuigen om te investeren in de platenmaatschappij. Warner Music haalt ongeveer een derde van zijn omzet uit streamingdiensten. Zo wist het zijn opbrengsten de voorbije vijf jaar te verdubbelen. Uit de geponeerde stukken blijkt dat het bedrijf vorig jaar een omzet van 4,5 miljard dollar draaide en 258 miljoen dollar winst maakte. Warner Music werd in 2011 gekocht door de Oekraïens-Amerikaanse zakenman Len Blavatnik voor 3,3 miljard dollar. Op dat moment ging het slecht met de muziekverkopen en de toekomst van de branche zag er niet bepaald rooskleurig uit. Gratis of hele goedkope downloads van liedjes op internet zorgden voor een dalende omzet van muziekconcerns.