Vijf jaar geleden werd de Plantentuin van Meise overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. "Vlaams zijn we beter af dan federaal", weet administrateur-generaal Steven Dessein. Al is daarmee de kans gemist een van de grootste natuurhistorische instellingen op wereldniveau te vormen.

Meise op een mooie zomerdag. Nadat ik mijn auto op een strook naast de weg heb geparkeerd, wandel ik de poort van de Plantentuin binnen. Het onthaal bevindt zich in een witte container. Wat verderop zijn de werken aan de nieuwe hoofdingang volop aan de gang. In die gebouwen komen onder meer een winkel, een informatiepunt, kantoren en andere faciliteiten om de bezoekers op een hedendaagse manier te verwelkomen. Enkele meters verder staan informatiepanelen met uitleg over de bouw- en verbouwplannen van de Plantentuin.

