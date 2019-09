De aandeelhouders van Eurostar en Thalys, onder wie de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS, zijn van plan de beide hst-operatoren onder één dak te brengen. Dat is vrijdag aangekondigd.

De fusie zou binnen anderhalf tot twee jaar een feit kunnen zijn, zo heeft SNCF-topman Guillaume Pepy vrijdag gezegd. De ambitie van het eengemaakte bedrijf zou zijn om tegen 2030 zowat 30 miljoen reizigers per jaar te vervoeren, tegen samengeteld 18,5 miljoen in 2018.

Thalys en Eurostar bedienen momenteel vijf landen: Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Duitsland. De kern van het netwerk is de driehoek Brussel-Londen-Parijs.

Het fusieproject kreeg de naam "Green Speed". Door de twee hst-operatoren samen te voegen, zou het reizen voor klanten eenvoudiger en efficiënter moeten worden, met bijvoorbeeld één ticket en op elkaar afgestemde dienstregelingen.

'Onze doelstelling is om een Europese onderneming te creëren die het vervoer van stad naar stad tussen landen kan vergemakkelijken en die de concurrentie aangaat met het vliegtuig en de auto', aldus Pepy. De SNCF heeft een meerderheidsbelang in beide spoorbedrijven.

Ook de NMBS is betrokken partij. De Belgische spoorwegmaatschappij heeft een belang van 40 procent in Thalys en van 5 procent in Eurostar. 'Dit toenaderingsproject is gebaseerd op de sterke overtuiging dat de trein meer dan ooit de duurzame, veilige, snelle en doeltreffende oplossing is voor verplaatsingen binnen Europa', stelt NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir. 'In dit project zou Brussel volop haar rol spelen als draaischijf, de kern van de verschillende verbindingen en steden die worden bediend.'

Waar de hoofdzetel zou komen van het eengemaakte bedrijf (nu zetelt Eurostar in Londen en Thalys in Brussel) is nog niet uitgemaakt. Pepy liet wel al weten dat de SNCF 'uiteraard de controle wil behouden'. Het is evenmin al duidelijk of er op termijn ook een enkele naam komt. Eens het project rond is, zal het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raden van bestuur van de betrokken ondernemingen en aan de vakbonden. Ook de Europese Commissie moet het licht op groen zetten. Eurostar, opgericht in 1994, boekte vorig jaar een omzet van iets meer dan een miljard euro en telt 1.650 werknemers. Thalys, dat in 1995 werd gecreëerd, realiseerde vorig jaar een omzet van 527 miljoen euro en stelt 641 mensen tewerk. Beide hebben samen 55 treinstellen.