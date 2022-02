Er komen in België meer banen bij dan verwacht. Op twee jaar tijd - 2021 en 2022 - zal de werkgelegenheid met 141.000 personen toenemen, of tweemaal zoveel als bij een eerdere raming, blijkt uit de recentste prognoses van het Planbureau.

Het Planbureau behoudt zijn verwachting voor een economische groei dit jaar van 3 procent (na 6,1 procent in 2021). De motor van de groei is de consumptie van de gezinnen. Die zou dit jaar met nog eens 5,9 procent toenemen. 'Gezinnen zijn in 2020 indirect gedwongen geweest om te sparen, niet omwille van een gedaalde koopkracht, maar omdat veel zaken gesloten waren', zegt Planbureau-econoom Ludovic Dobbelaere. 'In 2021 en 2022 zien we een inhaalbeweging', klinkt het.

Het Planbureau verwacht dat de bedrijfsinvesteringen met 1,7 procent zullen stijgen, en de overheidsinvesteringen met 5,8 procent, mede dankzij de relanceplannen.

Economische vooruitzichten 2022: toename van de #werkgelegenheid in België zou terugvallen tot 57 000 jobs in 2022 t.o.v. 84 000 in 2021. #werkloosheidsgraad zou in 2022 terugvallen tot 8%, m.a.w. fors lager dan vóór corona (8,9% in 2019).



Geen wijzigingen wat betreft de economische groei dus, maar 'uit recente gegevens blijkt dat die groei gepaard gaat met een sterker dan verwachte werkgelegenheidscreatie'. In september zei het Planbureau nog dat er in 2021 en 2022 samengeteld 73.000 extra banen gecreëerd zouden worden. Maar dat aantal werd al in 2021 gehaald: +84.000. Daar zouden er dit jaar nog eens 57.000 bijkomen.

De banengroei zou dus wel wat vertragen dit jaar, tegenover 2021. Dat heeft te maken met de zwakkere economische groei en ook met de de afbouw van de coronasteunmaatregelen van de regering. Die zou de jobtoename tijdelijk afremmen. Pas in het najaar zou de werkgelegenheidsgroei weer aantrekken, zegt het Planbureau.

