De piloten van de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines hebben de directie een opmerkelijk voorstel gedaan.

In een poging om de gedwonen ontslagen zoveel mogelijk te beperken bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines stellen de piloten voor om de komende twee jaar minder te gaan vliegen en bijgevolg minder te verdienen. Dat schrijven ze in een open brief.

Door minder te vliegen zouden de piloten tot 45 procent van hun loon inleveren, wat gecumuleerd tot 100 miljoen euro besparingen kan opleveren.

De piloten hopen zo banen veilig te stellen van het vliegend personeel bij Brussels Airlines. Die mensen zijn nodig als er in 2023 opnieuw sprake is van groei, klinkt het.

De directie van Brussels Airlines heeft vorige week een herstructureringsplan aangekondigd waarbij duizend banen op de tocht staan, een kwart van het personeelsbestand van de Belgische luchtvaartmaatschappij.

