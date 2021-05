De familie De Mévius, een van de sleutelaandeelhouders van AB InBev, doet al decennia aan biologische landbouw in de omgeving van Namen. Trends bracht een bezoek aan het landbouwgebied, waar biodiversiteit troef is. "In landbouw spreek je per definitie over langetermijnprojecten, waarvan we pas na jaren de vruchten zullen plukken."

April was een koude maand. De oostenwind waaide behoorlijk guur, terwijl de lentezon al volop scheen op de heuvels boven Namen. We bevinden ons op het domein van de familie De Mévius bij Rhisnes, aan de westkant van de Maas. Al ruim twee decennia legt kasteelheer Frédéric de Mévius daar de focus op biologische landbouw. Maar liefst 155 hectare landbouwgrond rondom het kasteel La Falize wordt op die manier bewerkt. "De focus van het domein La Falize is biologische diversiteit", duidt Pierre-Yves van Haute (35), de CEO van La Falize. "Dat doen we via een grote variëteit aan teelten, de aanleg van hagen rondom de landbouwvelden en het gebruik van grasvelden." Die laatste leveren geen teeltopbrengsten, maar moeten de natuurlijke diversiteit aanwakkeren. Er staan ook enkele bijenkorven, waarmee het domein zijn eigen honing maakt. Het domein ligt op de kruising van Haspengouw en de Condroz, twee van de vruchtbaarste landbouwstreken van het land. Het diverse landschap valt meteen op. Eenzelfde teelt wordt nooit over meerdere hectares geplant. Pierre-Yves van Haute uit tijdens de rondleiding geregeld bedenkingen over het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Europese Commissie, dat volgens hem grootschaligheid en te intensieve teelten heeft aangewakkerd. Het domein heeft drie belangrijke teelten. Bovenaan op de heuvels groeien prille wijnranken voor het nieuwe seizoen. Het gaat om 2,4 hectare. De wijn heet La Falize en is een chardonnay. "We hebben een deel van de wijngaarden met kaarsen moeten beschermen tegen de vrieskou", zegt Van Haute. "Sinds 2017 wordt La Falize verkocht aan toprestaurants. De vraag is groter dan het aanbod. Het volume blijft beperkt, met maximaal 7000 flessen in een goed jaar." Een tweede belangrijke bezigheid is akkerbouw, met vooral granen. "We gebruiken enkel natuurlijke meststoffen", zegt Van Haute. "In de winter zetten we schapen op de akkers. We hebben vijftig schapen, van het speciale ras Black Welsh Mountain. Daarnaast doen we een beroep op een schapenhouder in de omgeving. De schapen zorgen voor natuurlijke bemesting." Na de winter verdwijnen de schapen en wordt er gezaaid. Daarbij worden nauwelijks landbouwtractoren gebruikt. Zij woelen enkel wat aan de oppervlakte van de akkergrond. "We verkopen de granen tegen de marktprijs aan lokale landbouwcoöperaties. Op termijn willen we zelf brood maken." Op de akkers groeien ook asperges, erwten en kersen. De biologisch geteelde aardbeien groeien in serres. Serrebouw is de derde belangrijke activiteit van het domein La Falize. De insectenbestrijding gebeurt op een natuurlijke manier, met hommels van de specialist in natuurlijke bestrijding Biobest uit Westerlo. Tijdens de ochtend van ons bezoek wordt een eerste lading geplukt door seizoenarbeiders. "Onze biologische aardbeien worden een jaar vooraf geplant, in volle grond. Dat geeft hen diepere wortels, wat mee de smaak verbetert", legt Pierre-Yves van Haute uit. "Het is een heel arbeidsintensieve bezigheid. Alles gebeurt met de hand: het planten, het reinigen van de grond, het plukken." Het domein heeft een tiental serres voor aardbeien. Ze worden één voor één geoogst, zodat ook de levering gespreid kan verlopen. "Ook voor onze aardbeien is de vraag groter dan het aanbod", zegt Van Haute. "We verkopen aan gespecialiseerde kruideniers in Namen, aan restaurants en ketens met biologische voeding." Wat 's morgens wordt geplukt, wordt nog dezelfde dag geleverd. "We zeggen onze klanten dat de aardbeien het best nog dezelfde dag tegen 16 uur worden gegeten. Als je ze in de koelkast zet, verliezen ze smaak." Ook biologische tomaten worden in de serres gekweekt. "Daar proef je het verschil met op grote schaal gekweekte tomaten pas echt", vindt Pierre-Yves van Haute. Biologische teelt en zorg voor de natuur zijn één ding. Maar de balansen van de vier landbouwvennootschappen rond de familie De Mévius tonen verliescijfers, vooral Agrabio sprl en La Falize SA. Enkel Agravino sprl maakte winst. "Operationeel zijn onze activiteiten winstgevend", benadrukt Pierre-Yves van Haute. "De balanscijfers worden deels vertekend door de investeringen. Maar in landbouw spreek je per definitie over langetermijnprojecten. Van de druiven die we dit najaar plukken, hebben we pas over vijf jaar wijn. En bij onze kersenboomgaard is er een cyclus van dertig tot vijftig jaar."