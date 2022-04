Met de nieuwe CEO Pierre Tossut is een ancien van het huis aan het roer van Puratos gekomen. Die ervaring kan het bedrijf vandaag goed gebruiken. De voedingsgroep heeft overal in de wereld fabrieken, ook in Oekraïne en Rusland. De explosie van de grondstoffenprijzen komt daarbovenop.

Bij de receptie in het hoofdkantoor van Puratos in Groot-Bijgaarden geurt het naar vers brood en gebakjes. Bakkers met een witte koksmuts zijn druk in de weer in het laboratorium. Met een ervaren oog analyseert de nieuwe CEO van de voedingsgroep, Pierre Tossut (54), de speciale granen in de broden. Hij is bio-ingenieur werkt al 26 jaar bij Puratos. Hij deed er eerst onderzoek naar gisting en zuurdesems, een van de succesproducten van het wereldbedrijf. Later werd Tossut fabrieksdirecteur en leidde hij diverse afdelingen van de groep. Voor hij eind vorig jaar CEO werd, was hij de verkoopdirecteur van Puratos.

Pierre Tossut had zich zijn eerste maanden als CEO wellicht anders voorgesteld. Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. Puratos heeft een fabriek in Oekraïne (Odessa) en twee in Rusland (Moskou en Sint-Petersburg). "Onze eerste zorg gaat uiteraard naar onze 105 medewerkers in Oekraïne", verzucht de CEO. "In Moskou en Sint-Petersburg werken 380 mensen. Die laatste vestiging hebben we nauwelijks twee jaar geleden gekocht. Het is een gloednieuwe fabriek die zuurdesembrood maakt. De oorlog is een bijzonder spijtige zaak, want we wilden nog meer investeren in Rusland. Maar die plannen zijn nu stopgezet. De fabrieken draaien wel nog. Zowel Oekraïne als Rusland zijn voor ons heel interessante markten, want het zijn landen met een grote bevolking." Het conflict in Oost-Europa wakkerde bovendien de inflatie van belangrijke grondstoffen verder aan, zoals plantaardige oliën, suikers, tarwe, maïs, cacao, melkpoeder, energie en verpakkingen. De Belgische vereniging van voedingsbedrijven Fevia gewaagt van een "explosie van productiekosten". Dat merkt Pierre Tossut ook. "Puratos is letterlijk actief op alle continenten. Ik ken vandaag geen enkel land waar geen inflatie is. Wat de zaak nog verergert, is dat bepaalde grondstoffen die voordien in ruime mate aanwezig waren, nu schaars zijn: gluten en glucose bijvoorbeeld. Wat we tegen die prijsstijgingen doen? We verhogen onze prijzen. En we zoeken andere oplossingen. We zorgen ervoor dat onze klanten minder of andere ingrediënten kunnen gebruiken. Minder vetstoffen of gluten bijvoorbeeld." Puratos is een bedrijf dat al menige storm trotseerde. Het familiebedrijf werd in 1919 opgericht. CEO Pierre Tossut heeft al een lange carrière bij de Belgische wereldspeler in voeding. "Waarom iemand 26 jaar in hetzelfde bedrijf werkt? Omdat Puratos een groeibedrijf is", zegt hij. "We hebben nog altijd de mentaliteit van een starter, ook al is Puratos nu een grote onderneming die actief is in 81 landen. We zijn allemaal ondernemers. We staan altijd open voor nieuwe dingen." Puratos heeft wereldwijd 93 innovatiecentra. Bijna 1.100 werknemers zijn actief in onderzoek, ontwikkeling en technologie. Nieuwe producten leveren het gros van de omzetgroei. Ook in het pandemiejaar 2020 vloeide 2,43 procent van de omzet, of 44 miljoen euro, naar onderzoek en ontwikkeling. Dat lijkt vreemd in de op het eerste gezicht traditionele sector van brood, patisserie en chocolade. "Dit is een traditionele industrie", bevestigt Tossut. "Maar onze slogan luidt ook: 'De toekomst van het brood ligt in zijn verleden'. Puratos analyseert gist- en baktradities van over de hele wereld. We onderzoeken hoe we de bakker kunnen helpen bij de fermentatie, die het deeg doet rijzen. Ook naar chocolade doen we veel onderzoek." De digitalisering ondersteunt de zoektocht naar nieuwe producten met een evenwichtiger voedingsgehalte. "Wij voeden onze computers met gegevens voor analyses van de voedingswaarde van ingrediënten. Met algoritmes sleutelen we dan aan nieuwe producten." De onderneming uit Groot-Bijgaarden levert bakkerswaar over de hele wereld, zowel aan honderdduizenden kleine ambachtelijke bakkers in Zuid-Amerika als aan de grote, wereldwijd actieve hamburgerketens. De vorige CEO, Daniel Malcorps, stuwde de geconsolideerde omzet van 700 miljoen euro in 2005, naar ruim 2 miljard euro in 2019. Malcorps moest Puratos de voorbije twee jaar door de pandemie loodsen. Het leidde tot een serieuze krimp in 2020. De moederholding nv Coprem zag de aanhoudende groei plots stoppen. Een kanttekening: Coprem consolideert nog andere activiteiten. De groep Puratos legt geen afzonderlijke geconsolideerde balans neer. "Aan het begin van de pandemie werden we geconfronteerd met zware storingen", verklaart Pierre Tossut de omzetdip. "Niemand kon nog op restaurant gaan. De sector van de snelle hap ging grotendeels op slot, net als de bedrijfsrestaurants. Huwelijksfeesten waren verboden." De situatie werd rechtgetrokken. In 2021 piepte de geconsolideerde omzet weer boven 2 miljard euro. Voor 2030 koestert Puratos de forse omzetdoelstelling van 5 miljard euro. Dat impliceert een jaarlijkse groei van zowat 10 procent, meer dan de jaarlijkse groei van 7,5 procent die Malcorps vooropstelde en beduidend meer dan de algemene marktgroei van 3 tot 5 procent. "We zitten in een groeimarkt", benadrukt Pierre Tossut. "Bovendien wijzigen de consumptiepatronen. De pandemie heeft dat nog versneld. De consumenten willen gezondere producten, met minder suikers, vetstoffen, zout en gluten. Door meer granen te gebruiken zorgen we voor meer vezels in het brood. We hebben gebakjes en croissants die tot vier vijfde zijn gevuld met fruit en confituur. We hebben een gamma veganistische alternatieven. Dat zijn voor ons allemaal groeikansen. Maar belangrijk in die strategie rond gezondere producten is dat ze lekker moeten blijven. Gebakjes eten blijft een genotsmomenten. We zoeken dus naar combinaties van een hogere voedingswaarde en een betere smaak."