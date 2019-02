Pierre Macharis bouwt papier- en kartongroep VPK uit tot wereldwijde speler

De wortels van de familiale groep VPK Packaging gaan terug tot in 1936, toen de grootvader van Pierre Macharis een papierfabriek kocht in het Oost-Vlaamse Oudegem, in de buurt van Dendermonde. De fabriek kreeg de naam Verenigde Papier Kartonfabriek, afgekort VPK. Na de Tweede Wereldoorlog nam zijn zoon Fernand Macharis het roer in handen. Pierre Macharis, een telg van de derde generatie, ging in 1987 aan de slag in het papier- en kartonbedrijf, na zijn ingenieursstudie in Gent en een bijkomende managementopleiding in Brussel. "Ik ben gestart in de fabriek, zoals het hoort in een familiebedrijf", zegt Macharis. Sinds 1992 leidt hij de industriële groep samen met zijn oudere broer, Jean-Paul, die voorzitter van de raad van bestuur is. De twee zussen Anne en Claudine zijn niet operationeel actief in het familiebedrijf.

De rustige, maar veeleisende topman van VPK Packaging leidde de familiale groep in de luwte naar een indrukwekkend internationaal parcours. VPK is actief in drie segmenten: massieve kartonnen verpakkingen, kartonnen kokers en hulzen, en golfkartonnen verpakkingen voor consumentengoederen _ een groeimarkt door de boomende e-commerce. Met de recente overname van de Europese en Chinese activiteiten van de kartonnenkokerproducent Corenso telt de Oost-Vlaamse papier- en kartongroep, dat zijn hoofdzetel in Aalst heeft, 6400 werknemers in 65 productievestigingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. De gezamenlijke omzet zal dit jaar met meer dan 18 procent toenemen tot 1,6 miljard euro. Pierre Macharis is de architect van die internationale expansie. "België is klein, je bent snel over de grenzen heen", zegt hij.

Stevige onderhandelaar

Macharis is een discrete netwerker met een hoop bestuurservaring. Sinds jaar en dag is hij voorzitter van Cobelpa, de sectorfederatie van de papier- en kartonindustrie. Ook in de Europese federatie Cepi is Macharis actief. Volgens Firmin François, de topman van Cobelpa, verenigt Pierre Macharis de karakteristieken van een ondernemer pur sang en een sterke manager. "Hij is geloofwaardig en consequent. Een stevige onderhandelaar ook."

Voor Macharis, de vader van drie dochters, is ondernemen kansen zoeken, acquisities goed integreren en synergie uitbouwen. "Dat Corenso activiteiten in China heeft, is voor ons een kans om onze klanten te volgen naar het Verre Oosten. En tegelijk hebben we een uitvalsbasis in Azië om er in de toekomst ook andere producten te produceren."

Critici vragen zich af of het wel het goede moment is om naar China te trekken. "De trein stopt eenmaal, en dan stap je op of niet", antwoordt Pierre Macharis flegmatiek. "Het is een markt met 1,3 miljard mensen. De verstedelijking en de toename van de lokale consumptie zorgen ervoor dat wij er de volgende tien, twintig, dertig jaar aan de groei kunnen timmeren. Ik investeer met een gerust gevoel ook in dat deel van de wereld."

Recht voor de raap

Het langetermijnperspectief van de familiale aandeelhouder komt ook terug in de bestuursmandaten die Pierre Macharis opneemt. Zo is hij sinds 2004 bestuurder bij de holding Ackermans & van Haaren. Sinds 2016 zetelt hij in de raad van bestuur van Sioen Industries, dat actief is in technisch textiel. Volgens CEO Michèle Sioen heeft generatiegenoot Macharis een klare kijk op de zaken. "Hij is to the point en recht voor de raap. We hebben veel gemeen. We zitten beide in de industriële sector, business-to-business, verticaal geïntegreerd."

Voor Pierre Macharis stopt de expansie van VPK Packaging niet met zijn jongste acquisitie, al is die de grootste overname in de lange geschiedenis van de groep. "We kopen een bedrijf dat 170 miljoen euro omzet draait. Het gaat telkens om goed beredeneerde, redelijke stap. We nemen geen risico dat de groep een stap te ver zou brengen."

En er komen nog kansen. "De markt is breed. We blijven zoeken naar intelligentie groei. Dat kan gebeuren via investeringen of via overnames. We hebben een sterke balans en we zijn geduldige investeerders. Dat is het voordeel van een langetermijnvisie", zegt Macharis. "Ik ben ervan overtuigd dat we de kansen zullen oppikken die zich voordoen en dat we onze groei kunnen voortzetten."