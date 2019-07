Het Nederlandse technologieconcern Philips heeft in het tweede kwartaal zijn omzet fors opgevoerd. De vergelijkbare groei van de opbrengsten kwam op 6 procent uit, aan de bovenkant van de bandbreedte waar het concern zelf naar streeft.

Philips groeide in het tweede kwartaal sneller dan in het eerste kwartaal, toen de omzetstijging op 4,5 procent uitkwam. Topman Frans van Houten spreekt van een brede groei, waar alle divisies van Philips aan bijdroegen.

De omzet bij de grootste tak, diagnose en behandeling, steeg met 6 procent. De divisie deed goede zaken met de verkopen van medische beeldapparatuur. Ook bij Personal Health, gericht op producten die mensen thuis gebruiken, was sprake van een stevige groei. Van Houten verwacht dat de prestaties in de tweede helft van het jaar verder aantrekken vergeleken met de eerste jaarhelft. Philips handhaaft zijn prognose voor dit jaar om tussen 4 en 6 procent te groeien en de brutowinst (ebita) met 1 procentpunt op te voeren.

Vooral op het gebied van winstgevendheid moet Philips later dit jaar beter presteren, benadrukte Van Houten maandag in een toelichting. Dat komt volgens hem omdat Philips in de eerste helft van het jaar negatieve effecten ondervond van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en kosten maakte om zich daartegen te wapenen. In de tweede jaarhelft moet het concern de vruchten plukken van die aanpassingen in de productieketen, aldus de topman.

De opbrengsten van Philips dikten in de afgelopen drie maanden aan tot 4,7 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 4,3 miljard euro. Philips zette een aangepast bedrijfsresultaat (ebita) van 549 miljoen euro in de boeken. De operationele winstmarge klom tot 11,8 procent, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting.

Het belang in de voormalige verlichtingsdivisie, waarvoor het bedrijf jarenlang bekend was, werd vorig jaar verder afgebouwd.