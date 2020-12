Philips neemt Amerikaans BioTelemetry over voor 2,3 miljard euro

Het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf Philips koopt het Amerikaanse BioTelemetry. Philips betaalt 72 dollar per aandeel voor de maker van systemen voor het op afstand in de gaten houden van hartpatiënten. Dat brengt de totale waarde op 2,8 miljard dollar, of ongeveer 2,3 miljard euro.