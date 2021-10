Philips had de voorbije maanden last van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen en verwacht dat die problemen ook in het vierde kwartaal zullen aanhouden. Daarnaast kampt het Nederlandse technologiebedrijf nog steeds met een grote terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur.

Hierdoor stelde Philips zijn omzetverwachtingen voor de rest van het jaar wat naar beneden bij. Het concern verwacht nu 'een lage eencijferige groei', dus minder dan 5 procent omzetgroei. Dat is aan de lage kant van eerdere voorspellingen. De winstmarge zou ook slechts 'gematigd' groeien.

In het derde kwartaal daalde de omzet van Philips met 7,6 procent tot 4,2 miljard euro. De operationele winst viel een kwart terug, tot 512 miljoen euro. Netto steeg de winst wel sterk (van 340 miljoen tot bijna 3 miljard), door de verkoop van de tak die onder andere koffiezetapparaten, strijkijzers en stofzuigers maakt aan de Chinese investeerder Hillhouse Capital. Die verkoop brengt Philips zo'n 2,5 miljard euro op, na belastingen.

Philips is het afgelopen kwartaal begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. In totaal gaat het om 3 tot 4 miljoen apparaten. Philips heeft daarvoor 500 miljoen euro opzij gezet. De terugroepactie betreft beademingsapparatuur voor thuisgebruik door apneupatiënten. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen, kan gevaarlijk zijn. Niet alleen kan dat in kleine deeltjes breken, maar ook kan het bepaalde chemicaliën afgeven, bijvoorbeeld na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen.

Daarnaast heeft Philips tienduizenden beademingsapparaten van ziekenhuizen teruggeroepen. Volgens een melding van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) kan die apparatuur ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en leiden tot verwondingen of zelfs overlijden.

