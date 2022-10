Roularta bevestigt zijn positie aan de top van de Belgische magazinemarkt.

De nieuwste CIM-cijfers bevestigen de status van De Zondag als het grootste weekblad van het land. Het bereikt 1,3 miljoen lezers. Ook Libelle scoort goed. Met 867.000 lezers (+12% tussen september 2020 en september 2022) is het het grootste betalende magazine. De Franstalige tegenhanger Femmes d'Aujourd'hui gaat er met 16 procent op vooruit. Roularta bevestigt daarmee zijn positie aan de top van de Belgische magazinemarkt. Ook andere producten van de groep doen het goed. Le Vif/L'Express stijgt bijvoorbeeld met 17 procent. Knack houdt stand.

"Dit zijn recordcijfers", zegt Philippe Belpaire, general manager van Roularta Media Group. "Ze zijn erg belangrijk voor de sector, want het zijn de eerste CIM-data over het papieren en digitale bereik van kranten en magazines na de pandemie. Covid maakte het erg moeilijk om het onderzoek over het bereik gepersonaliseerd te voeren. Met deze cijfers in de hand kunnen marketingprofessionals op pad om een up-to-date advertentiebeleid te voeren."

Knack Weekend en Le Vif Weekend halen volgens de CIM-cijfers een gezamenlijk bereik 660.000 lezers (respectievelijk +10 en +28%). Trends en Trends/Tendances groeien met 9 procent (332.000 lezers). Het vernieuwde Trends Style stijgt met 16 procent (136.000 lezers). De eerste meting sinds het als maandblad verschijnt, wijst Sport/Voetbal Magazine 435.000 lezers (+7%) toe. Plus Magazine rondt de kaap van 500.000 lezers (+10%). Libelle Nest N/F is de sterkste stijger bij de Belgische magazines (+47% naar 548.000 lezers).

Opvallend is dat veel Vlaamse kranten, zoals Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Standaard, hun bereik zien dalen. De Tijd gaat er dan weer licht op vooruit. Aan Franstalige kant doen L'Echo, Le Soir en La Libre Belgique het veel beter.

Volgens Belpaire bevestigen de cijfers de strategische koers die zijn bedrijf heeft uitgezet: "De leesbevordering van al onze merken is sterk verbeterd na de investeringen in de digitale kiosk mijnmagazines.be en het daaraan gekoppelde familieabonnement. Wie bijvoorbeeld een abonnement neemt op Knack, wordt ook meegetrokken in de artikels van Trends of een ander magazine van de groep. Dat heeft uiteraard een positieve invloed op het totale bereik."

De print blijft voorlopig de sleutel van het bereik, stelt Belpaire. "Die mikt op het comfort van de lezer. Over een paar jaar kan de balans echter compleet omslaan ten voordele van het digitale bereik. Door de combinatie van beide zijn we daarop al voorbereid."

De kwaliteit van het product noemt Belpaire de belangrijkste factor van het succes van de kranten en de magazines van de groep. "Goede journalistiek is de basis waarmee Roularta zich onderscheidt van de concurrentie", concludeert hij. "De rest volgt: een beter bereik, dat dan weer het uitgangspunt is van de stevige advertentiepoot."

