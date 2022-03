Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M gaat 150 miljoen euro investeren in 'initiële saneringsmaatregelen' om de historische verspreiding van PFAS in Zwijndrecht te remediëren. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt in het kader van het bezoek van CEO Mike Roman aan ons land.

Het gaat om een som die volgens 3M bovenop de 125 miljoen euro komt die het in september vorig jaar al had aangekondigd om PFAS-lozingen te beperken, boeren te beginnen vergoeden en een actieplan voor sanering op te stellen.

3M heeft het in zijn aankondiging over geld voor 'proactief remediërende maatregelen', die worden genomen op basis van het eerste deel van een nieuw beschrijvend bodemonderzoek dat onlangs werd afgerond door een erkende externe bodemsaneringsdeskundige. 'De hele sanering zal steeds onder toezicht van de bevoegde overheden worden afgewerkt', klinkt het nog.

'Vandaag is een nieuwe, belangrijke stap voorwaarts in het nakomen van een aantal van onze beloften ten aanzien van de omwonenden van onze site in Zwijndrecht maar ook ten aanzien van alle Vlamingen', zegt CEO Mike Roman. 'We willen constructief samenwerken met de Vlaamse overheid om tegemoet te komen aan de bezorgheden van alle belanghebbenden', klinkt het.

Het gaat om een som die volgens 3M bovenop de 125 miljoen euro komt die het in september vorig jaar al had aangekondigd om PFAS-lozingen te beperken, boeren te beginnen vergoeden en een actieplan voor sanering op te stellen. 3M heeft het in zijn aankondiging over geld voor 'proactief remediërende maatregelen', die worden genomen op basis van het eerste deel van een nieuw beschrijvend bodemonderzoek dat onlangs werd afgerond door een erkende externe bodemsaneringsdeskundige. 'De hele sanering zal steeds onder toezicht van de bevoegde overheden worden afgewerkt', klinkt het nog. 'Vandaag is een nieuwe, belangrijke stap voorwaarts in het nakomen van een aantal van onze beloften ten aanzien van de omwonenden van onze site in Zwijndrecht maar ook ten aanzien van alle Vlamingen', zegt CEO Mike Roman. 'We willen constructief samenwerken met de Vlaamse overheid om tegemoet te komen aan de bezorgheden van alle belanghebbenden', klinkt het.