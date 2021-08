Pfizer zoekt 100 nieuwe medewerkers

Farmagigant Pfizer blijft gestaag groeien, onder meer dankzij het coronavaccin. Het bedrijf is daarom op zoek naar honderd nieuwe medewerkers voor zijn productie- en verpakkingssite in Puurs, staat dinsdag in een persbericht.

Pfizer in Puurs

Het gaat voornamelijk om technische profielen en (proces)operatoren die in een twee- of drieploegenstelsel werken. Pfizer organiseert op 25 september een "jobdag" om de juiste profielen aan te trekken. Pfizer Puurs is de op een na grootste vestiging van het concern ter wereld. Per jaar worden er 400 miljoen dosissen geneesmiddelen geproduceerd, waaronder dus ook het vaccin tegen COVID-19.