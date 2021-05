Pfizer verwacht dit jaar een omzet te halen van 26 miljard dollar (omgerekend zo'n 21,5 miljard euro) uit de verkoop van zijn vaccin tegen COVID-19, dat het samen met BioNTech heeft ontwikkeld. Dat is ruim 70 procent meer dan eerder was aangekondigd. Het Amerikaanse farmaconcern trok ook zijn winstverwachting voor 2021 op.

Pfizer verwacht dit jaar wereldwijd 1,6 miljard dosissen van zijn coronavaccin te leveren. Voor volgend jaar mikt het bedrijf op minstens 3 miljard doses. Voor een optimale bescherming zijn twee prikjes nodig.

In het eerste kwartaal leverde de verkoop al 3,5 miljard dollar (zo'n 2,9 miljard euro) op, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. "Gebaseerd op wat we hebben gezien, verwachten we een duurzame vraag naar het covid-19-vaccin, zoals met het griepvaccin", aldus Pfizer-topman Albert Bourla.

Voor het volledige boekjaar verwacht Pfizer nu een omzet van 26 miljard dollar uit het vaccin. Dat is daarmee goed voor ruim een derde van de verwachte groepsomzet. Wel staan er hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten tegenover.

Over heel 2021 gaat Pfizer uit van een winst per aandeel tussen 3,55 en 3,65 dollar. Dat is meer dan de 3,20 dollar waarvan eerder sprake.

Pfizer verwacht dit jaar wereldwijd 1,6 miljard dosissen van zijn coronavaccin te leveren. Voor volgend jaar mikt het bedrijf op minstens 3 miljard doses. Voor een optimale bescherming zijn twee prikjes nodig. In het eerste kwartaal leverde de verkoop al 3,5 miljard dollar (zo'n 2,9 miljard euro) op, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. "Gebaseerd op wat we hebben gezien, verwachten we een duurzame vraag naar het covid-19-vaccin, zoals met het griepvaccin", aldus Pfizer-topman Albert Bourla. Voor het volledige boekjaar verwacht Pfizer nu een omzet van 26 miljard dollar uit het vaccin. Dat is daarmee goed voor ruim een derde van de verwachte groepsomzet. Wel staan er hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten tegenover. Over heel 2021 gaat Pfizer uit van een winst per aandeel tussen 3,55 en 3,65 dollar. Dat is meer dan de 3,20 dollar waarvan eerder sprake.