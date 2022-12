Pfizer investeert de komende drie jaar ruim 1,2 miljard euro in zijn productievestiging in Puurs. Dat hebben toplui van de farmareus vanmiddag aangekondigd op een persconferentie in aanwezigheid van federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Het is de grootste investering ooit in de geschiedenis van de site in Puurs.

De Pfizer-fabriek in Puurs is al decennialang gespecialiseerd in de steriele productie en verpakking van injecteerbare medicijnen en vaccins, die naar 170 landen worden geëxporteerd.

Sinds de uitbraak van de covid-19-pandemie is het belang van de fabriek alleen maar toegenomen. De site in Puurs produceerde één van de eerste covid-19-vaccins dat van de overheid een 'emergency use authorization' kreeg voor meer dan 150 landen.

"Pfizer Puurs speelde een cruciale rol in de productie van ons vaccin en ondersteunde zo rechtstreeks onze inspanningen om covid-19 wereldwijd te bestrijden", zegt Mike McDermott, Chief Global Supply Officer en Executive Vice President van Pfizer.

Omdat Puurs zwaarder is gaan wegen in het wereldwijde netwerk van Pfizer, investeert de farmareus nu extra in de site : 1,2 miljard euro, gespreid over de komende drie jaar. Met dat geld worden twee ultramoderne productiemodules gebouwd en uitgerust om de vulcapaciteit te verhogen.

Een ander deel van de investering vloeit naar een uitbreiding van de koelopslag van vaccins. Ook de capaciteit van de verpakkingsafdeling, die eerder al fors is uitgebreid, wordt nog opgetrokken.

"Deze investering zal bijdragen aan de strijd tegen de pandemie, en biedt een grootschalig platform voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins", zegt Luc Van Steenwinkel, directeur van Pfizer Puurs en Vice President Pfizer Biotech Operations.

250 banen extra

De capaciteitsuitbreiding van de fabriek in Puurs levert naar schatting 250 extra banen op. Sinds het begin van de pandemie was het personeelsbestand van Pfizer Puurs al gegroeid van 2.800 naar 4.500 werknemers.

Federaal premier De Croo is er trots op dat Pfizer in een vestiging in ons land investeert. "Het bevestigt België als land van farma en biotech, open op de wereld", zegt De Croo. "Onze centrale geografische ligging en uitgebreid netwerk van logistiek en gespecialiseerde leveranciers zijn ongeëvenaard."

Volgens Vlaams minister-president Jambon is het geen toeval dat Pfizer Puurs heeft uitgekozen om één van zijn grootste productie- en verpakkingsfaciliteiten ter wereld verder uit te bouwen. "De Vlaamse overheid probeert Vlaanderen te transformeren tot de BioTech Valley van Europa", zegt Jambon. "Het doet dan ook deugd om te zien dat ons werk rendeert. Onze strategie leidt tot investeringen. De investering van meer dan 1,2 miljard euro is een waar geschenk voor de regio Puurs."

Pfizer is al met enkele van de investeringsprojecten in Puurs begonnen. De andere gaan begin 2023 van start.

