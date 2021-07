De raffinaderij van oliebedrijf ExxonMobil in de Antwerpse haven heeft sinds 1 juli een nieuwe directeur. Peter Vandenborne is sinds 1990 aan de slag bij ExxonMobil en is de eerste Vlaming in twaalf jaar die de site zal leiden.

Peter Vandenborne volgt Shawn Kuntz op, die na bijna drie jaar in Antwerpen regional manufacturing manager voor Noord-Amerika wordt.

Vandenborne startte na zijn studie als procesingenieur op de raffinaderij in Antwerpen. Nadien oefende hij voor ExxonMobil verschillende functies uit, in binnen- en buitenland. Voor zijn terugkeer naar Antwerpen was hij vier jaar directeur van de raffinaderij in het Franse Port-Jérôme-sur-Seine.

Vandenborne wil naar eigen zeggen de Europese positie van de Antwerpse raffinaderij bestendigen als hypermodern en efficiënt. 'De nadruk ligt op performante en veilige operaties, in het belang van onze klanten, medewerkers en omgeving. Daarbij hebben we uiteraard ook oog voor duurzaamheid. Zo zijn we deelnemer in het Antwerp@C consortium dat de haalbaarheid bestudeert om capaciteit en infrastructuur te bouwen voor koolstofafvang- en opslag', klinkt het.

In de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen werken 700 mensen.

