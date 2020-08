Pickit was aan het groeien, maar moest door de coronapandemie zijn uitgaven met een kwart verminderen. Nu gaat het weer in stijgende lijn.

"De coronapandemie heeft onze omzet doen dalen. We hebben veel steun gekregen van de overheid. We stelden kapitaalaflossingen uit en maakten gebruik van de regeling voor tijdelijke werkloosheid", zegt Peter Soetens, de CEO van Pickit. Het in 2016 opgestarte bedrijf geeft industriële robots ogen. Klassieke robots kunnen goed objecten oppakken die op een vaste plaats liggen, maar onderdelen vastpakken die door elkaar in een bak liggen, kunnen ze niet. De robot moet de objecten kunnen herkennen voor hij weet hoe hij ze moet vastgrijpen. PickIt lost dat probleem op door de robot uit te rusten met een speciaal ontwikkelde 3D-camera. Die is verbonden met software die de objecten herkent.

PickIt ging meteen internationaal en bouwde een netwerk uit van producenten van robots, die het product van PickIt mee kunnen verkopen, als een extra optie. "We verkopen vooral in Zuid-Korea, Duitsland en Noord-Amerika. Het heeft langer geduurd voor we onze eerste klanten in België hadden, maar ondertussen is dat ook in orde."

Corona

De coronapandemie gooide roet in het eten. "Zeker in manufacturing is dit de zoveelste crisis van de afgelopen decennia. De bedrijven weten al hoe ze moeten besparen. Als je verkoop met 30 procent gezakt is, heb je te veel mensen en machines. Die manufacturingbedrijven zullen natuurlijk pas investeren (lees: producten als dat van PickIt kopen, nvdr) wanneer de productie weer op peil is en ze meer willen produceren met hetzelfde aantal mensen."

Peter Soetens, die behalve PickIt ook het roboticasoftwarebedrijf Intermodalics leidt, wilde de coronapandemie niet gewoon uitzieken. Hij maakte er gebruik van om sterker terug te keren. "Nu word je extra gepakt op je zwakke punten", weet hij. "Je moet daarom proberen het rendement op je verkoop zo hoog mogelijk te krijgen. Wij hebben ook de ambitie nieuwe producten met betere rendabiliteit op de markt te brengen. Als de economie dan weer terugkeert naar precoronaniveau, dan kun je extra rendement halen. Wij willen niet alleen terugkeren, maar ook versnellen."

Kapitaal

Het techbedrijf kwam door de pandemie niet in financiële problemen terecht, omdat het in juni 2018 in totaal 2,5 miljoen euro had opgehaald bij de investeerder Urbain Vandeurzen en het doe- en durfbedrijf PMV. Bij de opstart hadden de oprichters een half miljoen geïnvesteerd. "Wij hebben nu wel investeerders, maar ik heb in België meer bedrijven op eigen kracht naar 50 à 100 werknemers zien groeien dan met investeerders. Er is toch te weinig appetijt voor risico in ons land. Om te groeien naar 20 à 30 mensen, zul je wel een paar miljoenen euro's kunnen ophalen. Maar als je de volgende stap wilt zetten met een ronde van 10 à 20 miljoen, terwijl je nog verlies maakt, dan wordt het moeilijk. Dat is makkelijker in het buitenland."

Zulke bedragen zijn nodig in manufacturingtech omdat jonge bedrijven in die sector meer kapitaal nodig hebben dan een zuiver softwarebedrijf. Die bedrijven kunnen snel naar de markt trekken met een nog niet helemaal afgewerkt product en dat snel verbeteren op basis van de feedback van klanten snel. "Als je dat in de maakindustrie doet, ben je je klant kwijt voor je product matuur genoeg is", zegt Peter Soetens. "We hebben geleerd uit onze ervaringen. De nieuwe producten waar we aan werken, worden lean gemaakt, en pas verkocht bij een hoge betrouwbaarheid."

