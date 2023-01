Peter Gerber stopt met onmiddellijke ingang als CEO van Brussels Airlines. Voormalig CEO Christina Foerster neemt ad interim over, zo heeft de luchtvaartmaatschappij dinsdag aangekondigd.

De Duitser Gerber stond minder dan twee jaar (sinds maart 2021) aan het hoofd van Brussels Airlines, dat deel uitmaakt van de Duitse Lufthansa-groep. Gerber verlaat ook de groep. Hij start op 1 februari 2024 als CEO van de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor, zo maaktedat bedrijf bekend.

Christina Foerster zal tijdelijk de leiding over Brussels Airlines op zich nemen. De Duitse was al CEO van de luchtvaartmaatschappij van 2018 tot 2020, en is lid van de raad van bestuur van Lufthansa. 'Een langetermijnopvolger voor Peter Gerber zal zo snel mogelijk aangekondigd worden', zo staat in een persbericht van Brussels Airlines.

De laatste jaren wisselt Brussels Airlines regelmatig van CEO. Vijf jaar geleden, begin 2018, leidde Bernard Gustin de maatschappij nog. In april van dat jaar werd Foerster CEO, zij werd begin 2020 dan weer opgevolgd door Dieter Vranckx. De Belg ruimde iets meer dan een jaar later op zijn beurt plaats voor Gerber. Vranckx is nu CEO van Swiss, een andere maatschappij van de Lufthansa-groep.

