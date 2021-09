Personeel D'Ieteren staakt nog zeker tot woensdag

Het personeel van de groep D'Ieteren, die de merken van de Volkswagen-groep invoert in België, legt nog zeker tot woensdag het werk neer. Op die dag zal er over een referendum gestemd worden, waarin de werknemers zich zullen mogen uitspreken over het voorstel van de directie. Dat is maandag vernomen bij vakbondsman Jean-Paul Sellekaerts (ABVV-MWB).