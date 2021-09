Het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo, dat in 2015 Omega Pharma heeft overgenomen, doet een nieuwe grote acquisitie. Het betaalt voor het Franse HRA Pharma, dat net als Omega Pharma actief is in voorschriftvrije middelen, 1,8 miljard euro cash, zo blijkt woensdag uit een persbericht.

Volgens Perrigo betekent de overname de afronding van een meerjarig transformatieplan om een wereldleider te worden in zelfzorgmedicatie. In juli verkocht het bedrijf nog zijn activiteit van generische geneesmiddelen aan Altaris Capital Partner voor 1,55 miljard dollar.

Door de overname van HRA Pharma vergroot Perrigo ook zijn aanwezigheid in Europa. In die gebieden waar de activiteiten overlappen, verwacht Perrigo aanzienlijke synergieën. Het bedrijf heeft onder meer een vestiging in het Oost-Vlaamse Nazareth.

De overname voegt ongeveer 400 miljoen euro netto-omzet toe, en 1 dollar winst per aandeel tegen 2023. Perrigo verwacht dat de overname in de eerste helft van volgend jaar kan worden afgerond.

