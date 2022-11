PermaFungi hergebruikt koffiedik om paddenstoelen te kweken. De resten van de champignonteelt worden hergebruikt om een nieuw isolatiemateriaal te maken.

Er bestaat geen twijfel over: het model van PermaFungi is absoluut gericht op de circulaire economie. Het bedrijf werd in 2013 opgericht met de ambitie in te spelen op milieu- en maatschappelijke vraagstukken. Daarom is het begonnen met het kweken van organische paddenstoelen op stedelijk afval: koffiedik. Alleen al in de hoofdstad wordt er jaarlijks 15.000 ton van weggegooid. Vandaag beschikt de kmo over een terrein van 1.200 vierkante meter in de kelders van Tour en Taxis in Brussel, stelt ze acht mensen te werk - twee zijn net aangeworven - en heeft ze een omzet van ongeveer een half miljoen euro.

Maar dat is niet alles. Met de 'champost', het afval van de champignonteelt op koffiedik, gaat PermaFungi nog verder. Het bedrijf heeft onlangs een nieuw soort materiaal gelanceerd, mycomateriaal genoemd. Dat materiaal wordt verkregen uit organisch afval en wordt getransformeerd door de natuurlijke werking van de sporen van paddenstoelen.

Na jaren van onderzoek en ontwikkeling om dat innovatieve en circulaire materiaal te ontwikkelen, heeft PermaFungi vastgesteld dat het dankzij zijn isolerende eigenschappen kan concurreren met plastic of piepschuim. Dat kan mogelijkheden bieden in de bouw- en verpakkingssector, twee sectoren die veel plastic gebruiken en daardoor bijzonder vervuilend zijn.

"De bouw- en verpakkingssector zijn goed voor 52 procent van het wereldwijde plasticverbruik en vormen een belangrijk maatschappelijk en economisch probleem", zegt Julien Jacquet, de CEO en oprichter van PermaFungi. "Daarom betreden wij die markt, die grotendeels afhankelijk is van fossiele brandstoffen."

Gunstige context

De context lijkt bijzonder gunstig voor de ontwikkeling van het nieuwe materiaal. Ten eerste wordt de zoektocht naar gezondere en milieuvriendelijkere producten een prioriteit voor steeds meer consumenten en bedrijven. Dat wordt grotendeels aangemoedigd door de Europese Green Deal, een strategie om plastic geleidelijk te verbannen, de circulaire economie aan te moedigen en duurzame consumptie- en productiemodellen te ondersteunen. Tegelijk wil de Europese Commissie een energierenovatie opleggen om de koolstofimpact van gebouwen te verminderen. Dat is gunstig voor de opkomst van innovaties zoals het mycomateriaal van PermaFungi. Het bedrijf heeft 2 miljoen euro financiering gekregen om zijn productielijn op te zetten.

De trend situeert zich niet alleen in de bouw. Ook de uitdagingen in verband met verpakkingen zijn enorm. Volgens de CEO van PermaFungi is 75 procent van de Europeanen tegen vervuilende materialen in verpakkingen.

Nieuwe werknemers

De ambitie van het in Brussel gevestigde bedrijf is tegen eind 2025 zo'n 12 ton mycomateriaal per maand te produceren door 15 ton afval te recyclen. PermaFungi zou dat doel moeten kunnen bereiken door twintig nieuwe mensen aan te werven en fondsen te verkrijgen, want de ambities zijn groot. Het bedrijf ziet zichzelf als de Europese leider in het nieuwe mycomateriaal.

