De scale-up in persoonsidentificatie haalt het kapitaal op bij Angelwise en enkele businessangels van BAN Flanders.

PerfectID haalt een miljoen euro op. Op de Finse techbeurs Slush sprak het team van PerfectID met buitenlandse investeerders. Uiteindelijk besloot de scale-up het geld op te halen bij Angelwise, een nieuw investeringsfonds van 20 miljoen euro, en verschillende businessangels van BAN Flanders. "We hebben nu redelijk wat freelancers in ons team, maar we willen extra mensen aan boord halen. We breiden uit naar Nederland en Zuid-Afrika, maar willen met het geld ook een kantoor in Oost-Europa opzetten", zegt Marc Strackx, de oprichter van PerfectID. "In Turkije en de Balkan-regio is veel vraag naar oplossingen zoals de onze."

De ervaren ondernemer Marc Strackx heeft op basis van Fujitsu-technologie een bruikbare oplossing uitgewerkt om de handpalm te gebruiken als uniek en zeer sterk authenticatiemiddel. "In veel gevallen zijn badges of de klassieke vingerafdrukken daar niet nauwkeurig genoeg voor", zegt Strackx. Van bij de lancering in 2019 had PerfectID dan ook verschillende topklanten, van de Europese instellingen en hotelketens tot Antwerpse diamantairs. "Onlangs heeft een Amerikaanse multinational ons zelf gecontacteerd. Het zocht al twee jaar naar een oplossing om zijn productiehallen te automatiseren en is zo bij ons uitgekomen", vertelt de ondernemer.

De technologie van PerfectID meet de handpalm op meer dan vijf miljoen referentiepunten en is zo veel nauwkeuriger dan scans van vingerafdrukken. Vervolgens kan de software doorgeven of iemand bijvoorbeeld bepaalde handelingen mag uitvoeren in een fabriek. "Aanvankelijk focusten we enkel op toegangscontroles, maar nu leren we dat we de technologie ook breder kunnen inzetten om bijvoorbeeld inloggegevens te vervangen", klinkt het. Het extra kapitaal om de sales en de marketing uit te breiden, moet de motor worden om het bedrijf tot een internationaal succes te maken.

PerfectID haalt een miljoen euro op. Op de Finse techbeurs Slush sprak het team van PerfectID met buitenlandse investeerders. Uiteindelijk besloot de scale-up het geld op te halen bij Angelwise, een nieuw investeringsfonds van 20 miljoen euro, en verschillende businessangels van BAN Flanders. "We hebben nu redelijk wat freelancers in ons team, maar we willen extra mensen aan boord halen. We breiden uit naar Nederland en Zuid-Afrika, maar willen met het geld ook een kantoor in Oost-Europa opzetten", zegt Marc Strackx, de oprichter van PerfectID. "In Turkije en de Balkan-regio is veel vraag naar oplossingen zoals de onze."De ervaren ondernemer Marc Strackx heeft op basis van Fujitsu-technologie een bruikbare oplossing uitgewerkt om de handpalm te gebruiken als uniek en zeer sterk authenticatiemiddel. "In veel gevallen zijn badges of de klassieke vingerafdrukken daar niet nauwkeurig genoeg voor", zegt Strackx. Van bij de lancering in 2019 had PerfectID dan ook verschillende topklanten, van de Europese instellingen en hotelketens tot Antwerpse diamantairs. "Onlangs heeft een Amerikaanse multinational ons zelf gecontacteerd. Het zocht al twee jaar naar een oplossing om zijn productiehallen te automatiseren en is zo bij ons uitgekomen", vertelt de ondernemer.De technologie van PerfectID meet de handpalm op meer dan vijf miljoen referentiepunten en is zo veel nauwkeuriger dan scans van vingerafdrukken. Vervolgens kan de software doorgeven of iemand bijvoorbeeld bepaalde handelingen mag uitvoeren in een fabriek. "Aanvankelijk focusten we enkel op toegangscontroles, maar nu leren we dat we de technologie ook breder kunnen inzetten om bijvoorbeeld inloggegevens te vervangen", klinkt het. Het extra kapitaal om de sales en de marketing uit te breiden, moet de motor worden om het bedrijf tot een internationaal succes te maken.